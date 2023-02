Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Σοκάρει ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων

Πλησιάζουν τις 10.000 οι μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί. Έχουν σχηματιστεί 287 πόλεις από σκηνές.

Τουλάχιστον 44.374 άνθρωποι πέθαναν στην Τουρκία στους δύο ισχυρούς σεισμούς στις 6 Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD), στον νεότερο απολογισμό θυμάτων από την καταστροφή.

Οι ισχυροί σεισμοί έπληξαν 10 επαρχίες στην νότια Τουρκία και περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί.

Ο Γιούνος Σεζέρ, επικεφαλής AFAD, δήλωσε ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου 21.000 κτίρια, προσθέτοντας: "Είμαστε τώρα πλήρως επικεντρωμένοι στην αφαίρεση των συντριμμιών".

Τουλάχιστον 9.900 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί από τους δύο μεγάλους σεισμούς, δήλωσε.

"Στέλνουμε περισσότερες από 10.000 σκηνές στις περιοχές κατά μέσο όρο καθημερινά και τις παραδίδουμε στις πιο απομακρυσμένες γωνίες. Σήμερα έχουμε 287 πόλεις σκηνών στην περιοχή", τόνισε ο Σεζέρ.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι φιλοξενούνται σε σκηνές, κοντέινερ και δημόσιους ξενώνες στις περιοχές καταστροφών, συμπλήρωσε, προσθέτοντας 563.000 άτομα απομακρύνθηκαν εκτός της περιοχής καταστροφής.

