Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - ΕΕΣ: Το πρώτο φορτίο βοήθειας ξεκίνησε για την Τουρκία (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν αναχωρήσουν τα φορτηγά που μεταφέρουν τόνους βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Το πρώτο σημαντικό βήμα στήριξης των σεισμόπληκτων στην Τουρκία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, που «τρέχει» σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έγινε το πρωί της Παρασκευής, με την αναχώρηση του πρώτου φορτίου ανθρωπιστικής βοήθειας για περιοχές της σεισμόπληκτης.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Παρασκευής, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, «Είναι έτοιμα τα φορτηγά να αναχωρήσουν με περίπου 40 τόνους υλικό ανθρωπιστικής φύσης:

Σκηνές οικογενειακές αρίστου τύπου

Στρώματα

Μάλλινες κουβέρτες

Κρεβάτια εκστρατείας

Τρόφιμα μακράς διάρκειας

Είδη προσωπικής υγιεινής

Είδη σίτισης

Είδη ένδυσης και υπόδησης

όλα σε καινούρια κατάσταση».

Όπως προσέθεσε ο κ. Αυγερινός, «πηγαίνουμε οδικώς, Θα χρειαστούμε περίπου 3,5 ημέρες για να παραδώσουμε μέσα στην πληγείσα περιοχή, στο κέντρο που έχει αναπτύξει η Ερυθρά Ημισέληνος, με όλες τις πλέον ακριβείς διαδικασίες παράδοσης, αποθήκευσης και στην συνέχεια χρήσης».

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ επεσήμανε ότι «ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι και το τελευταίο τεμάχιο θα χρησιμοποιηθεί εκεί που πρέπει»

«Ευχαριστούμε και πάλι τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για την τεράστια στήριξη, καθημερινά και συνεχώς, που μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε ένα πολύ έργο πολύ δύσκολο», επεσήμανε ο κ. Αυγερινός, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «Οι αποστολές μας θα είναι πάρα πολλές, συνεχείς, γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων, όπως ξέρετε, είναι τεράστιες και πολύχρονες».

Ώρα Αλληλεγγύης: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο ΕΕΣ στο πλευρό των πληγέντων

Για ακόμη μία φορά, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με πρωτοβουλία του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, στέκεται στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δοκιμάζονται, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητας.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν την νοτιοανατολική Τουρκία και την Συρία, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών και αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ απευθύνει κάλεσμα στους συμπολίτες μας, για συγκέντρωση οικονομικής και κάθε άλλης βοήθειας προς ενίσχυσή των πληγέντων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, για να συνδράμει τους σεισμόπληκτους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με την αμέριστη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, συγκεντρώνει οικονομική ενίσχυση για τους σεισμοπαθείς, μέσω δωρεών στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK,

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ,

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013,

IBAN: GR2602602400000300201205013 ,

Ένδειξη: “Σεισμός”».