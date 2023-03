Τραγωδία στα Τέμπη – Προφυλλίδης: η μόνη πίεση που θα υποκύψω είναι για την αποκάλυψη της αλήθειας

Τεχνολογία - Επιστήμη

Το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που ξεκινά τις εργασίες της αύριο, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο Βασίλης Προφυλλίδης, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση των αιτίων για την τραγωδία στα Τέμπη.

Δήλωσε πως έχει «συναίσθηση της ευθύνης» που ανέλαβε, την οποία περιέγραψε ως «στράτευση» και διαβεβαίωσε πως «θα εξαντληθεί κάθε περιθώριο».

Ερωτηθείς για το πότε θα είναι έτοιμο το πόρισμα της Επιτροπής, απάντησε πως, «το πόρισμα θα τελειώσει όταν θα αναλυθούν όλα τα έγκυρα στοιχεία, που θα είναι διαθέσιμα. Δεν θα είναι θέμα ημερών, δεν γίνεται αυτό» και σημείωσε πως, οι εργασίες της Επιτροπής ξεκινούν αύριο, Δευτέρα.

Όσο αφορά στο αν θα υπάρξουν και συνεντεύξεις εμπλεκομένων στα πλαίσια της έρευνας, σημείωσε πως υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

«Το πιο σύνθετο, είναι το τι οδήγησε στην τραγωδία», είπε.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί να δεσμευτεί πως «δεν θα υποκύψει σε πιέσεις», απάντησε πως, «υπάρχουν δύο κατηγόριες πιέσεων στις οποίες υποκύπτω, η μία είναι η πλήρης διαπίστωση της αλήθειας και η άλλη η επιστημονική τεκμηρίωση, οποιαδήποτε άλλες πιέσεις, ας τις ξεχάσουν».

