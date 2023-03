Οικονομία

Τουρισμός - Euronews: Οι 6 κορυφαίοι βιώσιμοι ελληνικοί προορισμοί για το 2023!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα με τα έξι ελληνικά νησιά που διακρίνονται σε επίπεδο βιωσιμότητας και οι εκτιμήσεις για τη νέα τουριστική περίοδο.

Κατάλογο με τα έξι ελληνικά νησιά που διακρίνονται σε επίπεδο βιωσιμότητας ανακοίνωσε το Euronews, στο πλαίσιο του στοχευμένου προγράμματος του ΕΟΤ https://www.euronews.com/travel/2023/02/22/secret-sustainable-islands-discover-the-6-top-green-tourism-spots-in-greece.

Η λίστα περιλαμβάνει την Τήλο, την Ύδρα, την Αστυπάλαια, την Πάρο, τους Λειψούς και την Άνδρο.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο, η Αστυπάλαια, ξεχωρίζει για το επαναστατικό εγχείρημα μετατροπής της στο πρώτο «έξυπνο» και αειφόρο νησί της Μεσογείου.

Οι Λειψοί εξελίσσονται σε έναν οικολογικό παράδεισο χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες και η Τήλος διαφοροποιείται για την ενεργειακή αυτονομία της μέσα από την αξιοποίηση αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Σε ένα άλλο επίπεδο, στην Ύδρα δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, ενώ στην Πάρο καταβάλλονται προσπάθειες για δραστική μείωση των απορριμμάτων.

Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις του καταλόγου, η Άνδρος αναδεικνύεται για τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σημασία του υποθαλάσσιου οικοσυστήματος.

Εκπρόσωποι των προορισμών της λίστας μεταφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τις εκτιμήσεις τους για τη νέα τουριστική περίοδο.

«Η Άνδρος αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στις καρδιές των επισκεπτών ως ένας γνήσιος φυσιολατρικός προορισμός που δένει αρμονικά με τους φιλόξενους κατοίκους, τους γραφικούς οικισμούς, τις πεζοπορικές διαδρομές, τα μοναστήρια και τα μνημεία μας. Αυτόν τον ?ζωντανό? οργανισμό προβάλλουμε, συναντώντας μεγάλη ανταπόκριση από τα διεθνή ΜΜΕ. Το περασμένο τριήμερο ο προορισμός σημείωσε μια μεγάλη αύξηση στις αφίξεις ύψους 38,6% σε σχέση με το 2022, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που εισπράττουμε για το Πάσχα και την επόμενη σεζόν». δήλωσε ο Δήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης Λοτσάρης.

«Το κάλεσμα των Λειψών για έναν αυθεντικό τρόπο διακοπών πιο κοντά στη φύση χωρίς οργανωμένες ξαπλώστρες είναι ένα μοναδικό εγχείρημα που έχει μεγάλη απήχηση στο ταξιδιωτικό κοινό. Για την επερχόμενη σεζόν οι εκτιμήσεις δείχνουν πως θα υπάρχουν αυξημένες αφίξεις από Ελλάδα, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ με θετικό πρόσημο αναμένεται να εξελιχθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος», αναφέρει ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε δημιουργήσει μια νέα δυναμική για τον προορισμό που έχει σημειώσει πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις, ενισχύοντας μάλιστα και τις διεθνείς ταξιδιωτικές ροές. Αρκεί να αναφέρουμε πως οι αφίξεις για το 2022 αυξήθηκαν κατά 17,9% σε σύγκριση με το 2019. Η αειφορία με τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουμε έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου εξελιγμένου τουριστικού ?προϊόντος?. Για την επόμενη σεζόν έχει διαπιστωθεί το έντονο ενδιαφέρον από Ελλάδα και εξωτερικό με έμφαση στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και άλλες χώρες, γεγονός που μας καθιστά αισιόδοξους για μία νέα, παραγωγική τουριστική πορεία», εξηγεί ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.