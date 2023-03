Κόσμος

Εκλογές Τουρκία – Δημοσκόπηση: Ο αντίκτυπος του σεισμού στον Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς επηρέασε ο φονικός σεισμός τις εκλογικές τάσεις στην Τουρκία. Νέα δημοσκόπηση.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι παρά την καταστροφή του σεισμού, η δημόσια υποστήριξη προς τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ΑΚ Κόμμα δεν έχει μειωθεί στη χώρα, όπου αναμένεται να διεξαχθούν εκλογές τον Μάιο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, δύο δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης, που διεξήχθησαν σχεδόν δύο μήνες πριν από τις εκλογές, έδειξαν ότι η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να αυξήσει την υποστήριξή της λόγω της αποτυχίας της να ανακοινώσει τον υποψήφιο πρόεδρό της και να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανοικοδόμηση των επαρχιών που καταστράφηκαν από τον σεισμό.

«Ο σεισμός δεν αποδυνάμωσε την κυβέρνηση όσο περίμενε η αντιπολίτευση», δήλωσε στο Reuters ο Ozer Sencar, επικεφαλής της εταιρείας ερευνών Metropoll.

Αν και τα τελευταία στοιχεία έρευνας της εταιρείας δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει χάσει λίγους βαθμούς σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, δείχνει ότι η συμμαχία που σχηματίστηκε από το AK Party και το MHP είναι μπροστά από τη συμμαχία που σχηματίστηκε από το CHP και το IYI Party.

Μετά την καταστροφή που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45.000 ανθρώπους και αφήνοντας 1 εκατομμύριο άστεγους, η κυβέρνηση επικρίθηκε ότι ήταν αργή και ανεπαρκής στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Μια άλλη κριτική που ασκήθηκε στην κυβέρνηση του Ερντογάν ήταν η χαλαρή επιβολή των προτύπων ασφάλειας κτιρίων.

Η παραδοχή του Ερντογάν ότι «έγιναν λάθη» τις πρώτες μέρες, το αίτημά του για χαλασμό στο Ad?yaman και η υπόσχεσή του να ξαναχτίσει τα κατεστραμμένα σπίτια το συντομότερο δυνατό μετά άφησε θετική εντύπωση στο εκλογικό σώμα.

Ο Μεχμέτ Αλί Κουλάτ, επικεφαλής της έρευνας MAK, είπε ότι η υπόσχεση του Ερντογάν για ανοικοδόμηση θα τον βοηθήσει να διατηρήσει την υποστήριξή του στους ψηφοφόρους. «Οι άνθρωποι μένουν κοντά σε όποιον υπόσχεται να ξαναχτίσει τα κατεστραμμένα σπίτια ή τις επιχειρήσεις του μετά από 15-20 ημέρες», είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τέμπη: Συγγνώμη, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα

Κυριακή της Ορθοξοδίας: Τι γιορτάζουμε και τι τρώμε

Αλλαγή ώρας: Πότε πάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά