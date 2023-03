Κοινωνία

Ιερώνυμος για Τέμπη: Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε νωρίτερα

Για "εθνική συμφορά" έκανε λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου τελέστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών Συνοδική Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς των Τεμπών.

Συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος, Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, Αλεξανδρουπόλεως 'Ανθιμος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Μάρκος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, Μάνης Χρυσόστομος, Φθιώτιδος Συμεών, Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, Περιστερίου Γρηγόριος και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος.

Στο πέρας της σημερινής Ακολουθίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Αναπαύσεως των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Μνημόσυνο, άλλωστε, τελέστηκε σε όλους τους ναούς της Ελλάδας.

«Φέτος η Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε νωρίτερα… και δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν τον ανθρώπινο πόνο. Και όλοι μας σαν την Παναγία που ως μάνα θρήνησε τον Χριστό θρηνούμε για αυτά τα παιδιά μας», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, λίγες ημέρες μετά το τραγικό συμβάν που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Επιπρόσθετα, ανέφερε: «Η σκέψη και η προσευχή μας είναι στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ζούμε μια σκληρή εθνική συμφορά. Την Μ. Παρασκευή φέτος τη ζούμε νωρίτερα. Όλοι θρηνούμε για τον χαμό αυτών των παιδιών».

Απευθυνόμενος προς τις οικογένειες των θυμάτων, σημείωσε: «Ο μόνος τρόπος να αγκαλιάσετε και πάλι τα παιδιά σας είναι να πιστέψετε ότι τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο θάνατος αλλά η ανάσταση. Γονατίζω αδύναμος μπροστά σας στο βάρος αυτού του πρώιμου αποχωρισμού».

Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε εκ μέρους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ο μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος για τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Εξάλλου, αναφέρθηκε στον συμβολισμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, «την εορτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά την Οικουμένη».

Στη Θεία Λειτουργία το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, οι υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 'Αγγελος Συρίγος, βουλευτές, εκπρόσωπο πολιτικών κομμάτων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, επικεφαλής ξένων διπλωματικών αντιπροσωπιών στη χώρα μας και πλήθος κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι το καθιερωμένο γεύμα που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Προεδρικό Μέγαρο προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

