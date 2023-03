Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Τι υποστήριξε στην μαραθώνια ήταν η απολογία του ο σταθμάρχη της Λάρισας, που προφυλακίστηκε για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Πάνω από επτά ώρες κράτησε η απολογία του σταθμάρχη που προφυλακίστηκε και ήταν βάρδια το μοιραίο βράδυ που σημειώθηκε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς μετά από τη σύγκρουση τρένων.

Ο 59χρονος σταθμάρχης δεν εμφανίστηκε με απολογητικό υπόμνημα και απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας και του εισαγγελέα υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του, ενώ δεν αναγνωρίζει όπως ανέφερε ο δικηγόρος του τη φωνή του σε διάφορες ηχογραφημένες συνομιλίες που κυκλοφορούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε ότι αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Είχε να διαχειριστεί μόνος 6 τρένα σε 11 λεπτά. Φέρεται να είπε ότι έχουν σοβαρές ευθύνες και άλλα πρόσωπα «δείχνοντας» και προς την πλευρά του δεύτερου σταθμάρχη, η βάρδια του οποίου τελείωνε στις 23.00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κάδρο των ευθυνών βάζει και επιτελείς, κάνοντας λόγο για λάθη και παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία. Τέλος, δηλώνει συντετριμμένος από τους 57 νεκρούς.

Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕ, με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι ο σταθμάρχης βάρδιας στη Λάρισα και ο Προϊστάμενός του, έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αργία. Σε αργία τέθηκε και ο επιθεωρητής του οργανισμού.

Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι ρόλο – κλειδί στην έρευνα για τη συμπεριφορά και τις κινήσεις τόσο του 59χρονου κατηγορουμένου, όσο και του σταθμάρχη στον οποίο αναφέρεται ο 59χρονος , θα παίξουν τα ευρήματα από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμαρχείου, αλλά και το καταγραφικό των συνομιλιών των σταθμαρχών με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του σταθμάρχη

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Στέφανος Παντζαρτζίδης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 59χρονος «είπε τα πάντα. Μετά λόγου αληθείας, συγκλονισμένος είπε τα πράγματα όπως ακριβώς έγιναν χωρίς να φοβηθεί αν από την αναφορά αυτή προκύπτουν ευθύνες για τον εαυτό του ή όχι».

Ο συνήγορος του σταθμάρχη έκανε λόγο για «επικοινωνιακή αλητεία». «Ο άνθρωπος ούτε έπινε, ούτε γλένταγε, ούτε χόρευε. Εκνευρίζομαι με αυτά τα πράγματα και είναι ντροπή», τόνισε.

«Πότε δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Ήταν εκεί συνεχώς και μέσα σε ένα σατανικό χρονικό διάστημα περίπου 20 λεπτών, ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια όλης της κεντρικής Ελλάδας», τόνισε.

Σχετικά με το αν τοποθετήθηκε στη θέση του σταθμάρχη με πολιτικό μέσο, απάντησε πως μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας «πήρε τη θέση» και πως δεν υπήρχε λόγος να βάλει πολιτικό μέσο, καθώς ήταν ο μόνος που έκανε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση.

