Τραγωδία στα Τέμπη – ΑΔΕΔΥ: Απεργία την Τετάρτη 8 Μαρτίου

Με αίτημα να «αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών», η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Η ΑΔΕΔΥ μετέτρεψε τη στάση εργασίας στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία για «αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών»

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Πανδημοσιοϋπαλληλικής ΑΠΕΡΓΙΑΣ για την Τετάρτη, 8 του Μάρτη 2023, -μετατρέποντας τη στάση εργασίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σε απεργία για να απαιτήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών» και καλεί σε συγκέντρωση στην Αθήνα ώρα 12:30, στην πλατεία Κλαυθμώνος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

