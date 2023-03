Κόσμος

Γαλλία: Σε απεργιακό κλοιό λόγω της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

«Κόκκινο πανί» για συνδικάτα και εργαζόμενους η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί από αύριο, Τρίτη, η Γαλλία όπου τα συνδικάτα έχουν καλέσει τους εργαζόμενους σε διαδηλώσεις και απεργίες κατά της προωθούμενης από την κυβέρνηση αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας - αναμόρφωση που προβλέπει μεταξύ άλλων και την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των Γάλλων από τα 62 χρόνια, που είναι σήμερα, στα 64 χρόνια.

Η απεργία αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα των συγκοινωνιών, τόσο των οδικών και σιδηροδρομικών όσο και των αεροπορικών. Τα περισσότερα δρομολόγια δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν, ενώ συνδικάτα των οδηγών φορτηγών απειλούν να κλείσουν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της χώρας.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται πως θα είναι ιδιαίτερα αισθητές επίσης στους τομείς της ενέργειας, της διατροφικής αλυσίδας αλλά και της εκπαίδευσης, με πολλά από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου ένα εκατομμύριο Γάλλοι θα διαδηλώσουν αύριο, Τρίτη, ενώ τα συνδικάτα αναμένουν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών θα υπερβεί τα δυο εκατομμύρια. Τα συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ότι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 260 γαλλικές πόλεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFMTV, το 64% των Γάλλων τάσσεται υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων, ενώ το 57% τάσσεται υπέρ μιας γενικής απεργίας διαρκείας. Τέλος, σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό, αυτή βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή της έγκρισής του από την Γερουσία.

