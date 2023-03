Κοινωνία

Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: Η κατάθεση της παιδιάτρου που αντιμετώπισε την ανακοπή της Τζωρτζίνας

Επεσήμανε πως η κατηγορούμενη δεν έδωσε τόνο επείγοντος όταν ειδοποίησε τους γιατρούς, αλλά εκείνοι αντίκρισαν «ένα παιδί νεκρό».

Με την κατάθεση της γιατρού, που μαζί με συναδέλφους της αντιμετώπισαν την ανακοπή που υπέστη η Τζωρτζίνα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, συνεχίζεται ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η παιδίατρος Ελένη Στογιαννίδου αναφέρθηκε στο ιατρικό περιστατικό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον Απρίλιο του 2021, λίγες ώρες αφού είχαν προτείνει να πάρει εξιτήριο η Τζωρτζίνα, καθώς δεν είχε εντοπιστεί κανένα πρόβλημα. Κατέθεσε επίσης για τα αγωνιώδη 50 λεπτά που οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, σώζοντας την ζωή του. Η Τζωρτζίνα ωστόσο, λόγω της χαμηλής οξυγόνωσης του εγκεφάλου σε αυτό το δραματικό διάστημα, βγήκε λαβωμένη, καθώς υπέστη τετραπληγία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας, όταν πήγε στον θάλαμο που ήταν η Τζωρτζίνα: «αντίκρισα ένα παιδί νεκρό», τονίζοντας πως η μητέρα δεν έδωσε τόνο επείγοντος όταν ειδοποίησε τους γιατρούς. Η μητέρα ήρθε με «ένα απλό χτύπημα στην πόρτα των γιατρών».

Αναφερόμενη στην στιγμή που τους ειδοποίησε η κατηγορουμένη ότι χτυπά το οξύμετρο η γιατρός είπε πως η Πισπιρίγκου δεν τους έδωσε την αίσθηση του κατεπείγοντος και ότι οι νοσηλεύτριες ήταν αυτές που φώναξαν όταν είδαν το παιδί.

Μάρτυρας: Είπε «ελάτε στο δωμάτιο γιατί χτυπάει το οξύμετρο». Ήταν ψύχραιμη.

Πρόεδρος: Δεν είπε για ποιο λόγο χτυπάει;

Μάρτυρας: Όχι

Πρόεδρος: Εσείς τι κάνατε;

Μάρτυρας: Εγώ επειδή δεν έδωσε την αίσθηση του επείγοντος δεν πήγα αμέσως. Ολοκλήρωσα το φάκελο που έγραφα και μετά πήγα στο δωμάτιο.

Ήταν ήδη εκεί δυο νοσηλεύτριες. Άκουσα τις φωνές τους και σίγουρα άκουσα το οξύμετρο που χτυπούσε.

Πρόεδρος: Τι είδατε; Περιγράφετε ένα παιδί νεκρό …

Μάρτυρας: Είχε συμπτώματα ανακοπής.

Πρόεδρος: Το οξύμετρο που ήταν;

Μάρτυρας: Δεν το θυμάμαι αυτό μέσα στον πανικό. Κάλεσα τον αναισθησιολόγο ..Πρώτα ήρθε η ομάδα του και έπειτα εκείνος..Κάναμε την ΚΑΡΠΑ , μαλάξεις εναλλάξ γύρω στα 50 λεπτά. Το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην εντατική.

Η γιατρός τόνισε σε ερωτήσεις που δέχθηκε πως η κλινική εικόνα της Τζωρτζίνας δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε πρόβλεψη για αυτήν την , με δεδομένο ότι το παιδί είχε εξεταστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από καρδιολόγο. Είπε επίσης πως λίγες ώρες πριν η Τζωρτζίνα έφαγε σουβλάκια που είχε παραγγείλει η μητέρα της.

Σύμφωνα με την μάρτυρα, η μητέρα πριν το παιδί υποστεί ανακοπή, είχε αντιδράσει «επιθετικά» όταν της είπαν ότι δεν βλέπουν παθολογικό πρόβλημα και ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο. «Θα δώσετε εξιτήριο σε αυτό το παιδί;» τους ρώταγε η Πισπιρίγκου, όπως είπε η μάρτυρας, η οποία ανέφερε πως την δικαιολόγησε γιατί είχε χάσει δύο παιδιά.

Όταν η μάρτυρας κλήθηκε να περιγράψει την εικόνα της Ρούλας Πισπιρίγκου την ώρα του επεισοδίου κατέθεσε πως εκείνη περίμενε έξω από το δωμάτιο και στη συνέχεια έπεσε στην αγκαλιά της γιατρού …

Πρόεδρος: Γιατί σας έκανε εντύπωση ότι ήταν επιθετική όπως είπατε;

Μάρτυρας: Μου έκανε εντύπωση ο επιθετικός τόνος της.

Πρόεδρος: Δεν είναι σύνηθες;

Μάρτυρας: Κάποιες συμπεριφορές σου μένουν.. . Έτσι το εξέλαβα εγώ δεν ήταν κάτι αδικαιολόγητο. Πολλοί γονείς αντιδρούν …

Οι ερωτήσεις της υπεράσπισης της κατηγορουμένης αφορούσαν κυρίως στο κατά πόσο έγινε πλήρης καρδιολογική εξέταση στο παιδί πριν υποστεί ανακοπή, καθώς η θέση της είναι πως δεν έγινε λεπτομερής έλεγχος.

