ΠΝΟ - Απεργία: Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά την Τετάρτη

Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας προχώρησε η ΠΝΟ. Η ανακοίνωσή της Ομοσπονδίας



Την κήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τετάρτη 8/3/2023, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η κινητοποίηση αρχίζει στο 00.01 τα ξημερώματα της Τετάρτης έως στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ αναφέρει ότι η «στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της χώρας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Παν-Πειραϊκής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων...» απαιτώντας την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της σύγκρουσης των δύο τρένων και τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για ασφαλείς χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές και συγκοινωνίες.

