Formula 1: Μεγάλη πρεμιέρα στο Μπαχρέιν (εικόνες)

To παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 5 Μαρτίου στην πίστα του Μπαχρέιν και όλη η δράση μεταδόθηκε σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.



Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ήταν αντάξιος των προσδοκιών των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα, και ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 15,1%. Μάλιστα, σε επιμέρους ανδρικό κοινό σημείωσε μέχρι και 33,7%, ενώ στις γυναίκες έφτασε και το 17,3%. Τον αγώνα παρακολούθησαν για έστω και 1’ στο σύνολο κοινού 1.184.460 τηλεθεατές.

Την Κυριακή 5 Μαρτίου, στο νησάκι του Περσικού Κόλπου, στην έρημο του Σακχίρ υπό το φως των προβολέων, δόθηκε μια παράσταση μοναδική με τέσσερις πρωταγωνιστές: Δυο κόκκινους ταύρους, μια μονάδα ελέγχου ηλεκτρονικών και έναν πρωταθλητή από τα… παλιά.

Οι δυο Red Bull έκαναν άνετα το 1-2 με το Μαξ Φερστάπεν να ξεκινά τη χρονιά, όπως έκλεισε την προηγούμενη: Νικητής.

Πίσω από τον Σέρτζιο Πέρεζ, όμως, δόθηκε μεγάλη μάχη για την 3η θέση. Μια μάχη που έχασε ο Λεκλέρκ, καθώς τον πρόδωσε η SF23 με πρόβλημα στη διαχείριση ηλεκτρονικών. Και μια μάχη που κέρδισε ο Αλόνσο, παρότι βρέθηκε πίσω στον πρώτο γύρο μετά από σύγκρουση που είχε με τον άλλο οδηγό της Aston Martin, το Λανς Στρολ. Ο Ισπανός έδωσε επικές μάχες με τους Ράσελ, Χάμιλτον και Σάινθ, σηκώνοντας στο πόδι εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη που προηγήθηκε του αγώνα, μας ξενάγησε στην πίστα του Σακχίρ με τον Π. Σεϊτανίδη στην πρώτη αποστολή ελληνικού καναλιού σε Grand Prix που είχε να γίνει εδώ και χρόνια.

Η εκπομπή είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον διευθυντή μονοθέσιων της FIA και επικεφαλής της Ομοσπονδίας στη Formula 1, Νικόλα Τομπάζη. Ο Έλληνας μηχανικός μοιράστηκε στιγμές πριν την εκκίνηση από το grid, ενώ, μιλώντας ζωντανά στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Πάνο Σεϊτανίδη, εξέφρασε την πεποίθησή του για τις αλλαγές των κανονισμών που μείωσαν τη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες και δημιουργούν αμφίρροπες μάχες για θέση - εκτός από την πρώτη που στο Σαχκίρ ανήκε στα δύο μονοθέσια της Red Bull. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη στην F1.

Επόμενο ραντεβού δίνουν τα μονοθέσια την Κυριακή 19 Μαρτίου στη Σαουδική Αραβία, στη πίστα της Τζέντα, η οποία είναι τελείως διαφορετική απ’ αυτή του Σακχίρ. Ποιος θα έχει εκεί το πλεονέκτημα; Μη χάσετε στιγμή!

Το πρώτο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live την πρώτη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3.Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

