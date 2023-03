Αθλητικά

Η Formula 1 κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 - Το πρόγραμμα

Ακόμα ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων.

To παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι διάσημοι οδηγοί είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την κορυφή και δίνουν ραντεβού σήμερα, Κυριακή 5 Μαρτίου, με την άσφαλτο του «BAHRAIN INTERNATIONAL CIRCUIT».

Σήμερα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί το 1ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, ενώ, νωρίτερα, στις 16:15 θα κάνει πρεμιέρα και η νέα εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη, ο οποίος ζωντανά από το Μπαχρέιν θα μας μεταφέρει το κλίμα της κορυφαίας διοργάνωσης μέσα από αποκλειστικά θέματα, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, αλλά και μια ζωντανή συνέντευξη με τον διευθυντή των μονοθέσιων της FIA, Νικόλα Τομπάζη.

Καλεσμένος στο στούντιο θα είναι ο οδηγός Formula 4 Τζώρτζης Μαρκογιάννης, ο οποίος θα σχολιάζει, μεταξύ άλλων, τη μετάδοση του πρώτου Grand Prix.

Στο στούντιο θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά, η οποία θα μας μεταφέρει το lifestyle πρόσωπο της Formula 1.

Οι χθεσινές κατατακτήριες δοκιμές έφεραν τον Μαξ Φερστάπεν στην pole με τον Ολλανδό πρωταθλητή να κάνει το πρώτο βήμα για να πάρει την πρώτη του νίκη στο Σακχίρ. Όπως ακριβώς μάντευε κανείς παρακολουθώντας τις δοκιμές εξέλιξης οι δυο Red Bull βρίσκονται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει την πρώτη του φετινή pole, και 20στη της καριέρας του, σε μια μέρα ξεχωριστή για τον ίδιο, καθώς έχει γενέθλια ο πατέρας του. Αυτό που σίγουρα όμως δεν μπορούσε κανείς να μαντέψει είναι οι πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. Η Ferrari είναι εκεί και ήταν ταχύτερη στα δυο πρώτα μέρη ο Σάινθ στο Q1 και ο Λεκλέρκ στο Q2 αλλά στο Q3 δεν είχαν αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζονταν. Προς τιμήν του ο Λεκλέρκ το παραδέχτηκε τονίζοντας ότι δεν έκανε την τελευταία προσπάθεια γιατί ήταν προτιμότερο να εξοικονομήσει ένα σετ μαλακής γόμας ενόψει του σημερινού αγώνα.

Η Aston Martin στα χέρια του Αλόνσο κατάφερε πράγματι να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών που είχε δημιουργήσει με τις επιδόσεις της σε δοκιμές εξέλιξης και ελεύθερες δοκιμές. Ο Ισπανός παρότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από το γύρο του κατάφερε να πάρει την 5η θέση μπροστά από τα Mercedes που δεν φάνηκαν να υστερούν όσο εκτιμούσαν οι Ράσελ και Χάμιλτον. Ο Στρολ κατάφερε να αντιμετωπίσει το πόνο από τα χτυπημένα του χέρια σημειώνοντας χρόνο μισό δευτερόλεπτο πιο αργό από το Αλόνσο. Οι Οκόν και Χούλκενμπεργκ έκλεψαν την παράσταση καθώς μπόρεσαν να μπουν στην 10αδα τη στιγμή που οι Γκασλί και Μάγκνουσεν με τη δεύτερη Alpine και Haas αντίστοιχα αποκλείστηκαν από το Q1.

Σήμερα στις 17:00 οι κινητήρες ανάβουν, τα κόκκινα φώτα σβήνουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για την πρώτη εκκίνηση της χρονιάς. Λάβετε θέσεις!

#f1ant1

