Formula 1 - GP Μπαχρέιν: Ο Φερστάπεν μεγάλος νικητής (βίντεο)

Ο Φερστάπεν κυριάρχησε από την pole position και τερμάτισε πρώτος. Ποιοι τον ακολούθησαν.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, Μαξ Φερστάπεν, θριάμβευσε στο γκραν πρι του Μπαχρέιν, στην εκκίνηση της σεζόν, σημειώνοντας μάλιστα το «1-2» με τον ομόσταυλο του στη Red Bull, Σέρχιο Πέρεζ.

Ο Φερστάπεν κυριάρχησε από την pole position και τερμάτισε πρώτος, ενώ ο Πέρεζ πέρασε την καρό σημαία μετά από 11,9 δευτερόλεπτα. Ήταν η «παρθενική» νίκη του Ολλανδού πιλότου στο Μπαχρέιν, όπως και η πρώτη φορά που ο πρωταθλητής θριάμβευσε στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Ο Σαρλς ΛεΚλέρ της Ferrari ακολουθούσε στην τρίτη θέση, όταν επιβράδυνε και εγκατέλειψε 17 γύρους πριν από το τέλος φωνάζοντας «όχι, όχι, όχι. Δεν έχω δύναμη» από την ενδοσυνεννόηση.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο βετεράνος και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο να προσπεράσει και να εξασφαλίσει θέση στο βάθρο για την Aston Martin.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι του Μπαχρέιν και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 33:56.736 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 11.987 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 38.637 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 48.052 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 50.977 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 54.502 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 55.873 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 1:12.647 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine-Renault) + 1:13.753 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams-Mercedes) + 1:29.774

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 25 βαθμοί Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 18 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 15 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 12 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 10 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 8 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 6 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 4 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine-Renault) 2 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams-Mercedes) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-RBPT 43 βαθμοί Aston Martin-Mercedes 23 Mercedes 16 Ferrari 12 Alfa Romeo 4 Alpine-Renault 2 Williams-Mercedes 1

Απίστευτη μονομαχία Hamilton και Alonso:

Η εκκίνηση του Grand Prix του Μπαχρέιν:

