Τραγωδία στα Τέμπη - Θεσσαλονίκη: θρήνος στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας (εικόνες)

Το τελευταίο "αντίο" είπαν στην Σοφία - Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα, στη μοραία σύγκρουση στα Τέμπη, οι αγαπημένοι της στη Θεσσαλονίκη.

Η οδύνη είναι μεγάλη, καθώς σε όλη τη χώρα, πραγματοποιούνται οι κηδείες των άτυχων θυμάτων της φονικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Με δάκρυα στα μάτια κι ένα μεγάλο “γιατί” να βρίσκεται στα χείλη όλων, φίλοι και γνωστοί, είπαν το τελευταίο αντίο στην κηδεία της 32χρονης Σοφίας-Ειρήνης Ταχμαζίδου, που επέβαινε στη μοιραία αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε στα Τέμπη.

Η Εξόδιος Ακολουθία της άτυχης 32χρονης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στο Κολχικό Θεσσαλονίκης και το παρών έδωσε πλήθος κόσμου. Στο τέλος της τελετής όλοι έψαλαν το “Χριστός Ανέστη”.

Η σορός της Σοφίας-Ειρήνης, που ήταν ανιψιά του δημάρχου Λαγκαδά, ταυτοποιήθηκε μετά από αρκετές ημέρες, καθώς αρχικά ήταν στη λίστα των αγνοούμενων.

Στο τραγικό δυστύχημα και άλλος ένας πολίτης του δήμου Λαγκαδά, ο Νικήτας Καραθεοδώρου έχασε τη ζωή του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα ο δήμος Λαγκαδά αναφέρει:

«Η διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά εκφράζει σύσσωμη την βαθιά της οδύνη και τα θερμά συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο νεαρών συνδημοτών μας, του Νικήτα Καραθεοδώρου και της Σοφίας Ταχμαζίδου που χάθηκαν τόσο άδικα στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Σοφία και ο Νικήτας, δύο νέα παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες, μαζί με δεκάδες ακόμα νεαρά άτομα που επέβαιναν στη μοιραία αμαξοστοιχία, έφυγαν τόσο ξαφνικά μα και τόσο άδικα από τη ζωή με τον πιο φρικτό τρόπο. Εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των συνδημοτών μας, που πλέουν έχουν να ανέβουν έναν Γολγοθά».

