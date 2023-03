Καιρός

Καιρός: Βροχές και νοτιάδες την Τρίτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Που θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και που θα χιονίσει. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νότια και από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρά. Παροδικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών όμβρων από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι τοπικά 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Στην Μακεδονία και την Θράκη παρουσιάζονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Βαθμιαία βελτίωση προβλέπεται από το απόγευμα στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παρουσιάζονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Τετάρτη

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα το πρωί στη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

