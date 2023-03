Αγγλία - Μπλάκπουλ: Νεκρός φίλαθλος σε καυγά έξω από παμπ

Σοκ στην Αγγλία για τον φίλαθλο που έχασε τη ζωή του μετά από καυγά μεταξύ οπαδών έξω από παμπ.

Φίλαθλος έχασε τη ζωή του μετά από καυγά μεταξύ οπαδών έξω από την παμπ «The Manchester Pub» στο Μπλάκπουλ, μετά τον αγώνα με την Μπέρνλι (0-0) για την Championship.

Ο 55χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι έξω από το μπαρ στο Μπλάκπουλ το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το BBC.

«Δυστυχώς ο Τζόνσον πέθανε στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα και η οικογένειά του είναι, όπως είναι κατανοητό, συντετριμμένη. Τους στηρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και είμαστε αποφασισμένοι να τους δώσουμε απαντήσεις για το τι συνέβη», ανέφερε η αστυνομία.

Η Μπλάκπουλ δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη και λυπημένη» μαθαίνοντας ότι ο 55χρονος Τόνι Τζόνσον «έχασε τη ζωή του».

