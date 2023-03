Life

Lynyrd Skynyrd: Πέθανε ο Γκάρι Ρόσινγκτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα, η είδηση θανάτου του ιδρυτικού μέλους του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Ο Γκάρι Ρόσινγκτον κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος της ροκ Lynyrd Skynyrd πέθανε χθες, περίπου τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της περιοδείας του συγκροτήματος. Ήταν το τελευταίο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του συγκροτήματος.

Ο κιθαρίστας αντιμετώπιζε θέματα υγείας για δεκαετίες, είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2015 και υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση καρδιάς το 2021.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους οι Lynyrd Skynyrd αναφέρουν σε ανάρτηση στο Facebook: «Με βαθύτατη λύπη ενημερώνουμε ότι χάσαμε τον αδερφό, φίλο, μέλος της οικογένειάς μας, τραγουδοποιό και κιθαρίστα, Γκάρι Ρόσινγκτον. Ο Γκάρι είναι τώρα με τους αδερφούς του, Skynyrd και την οικογένειά του στον παράδεισο και παίζει όμορφα, όπως κάνει πάντα».

Το 2016, ο Ρόσινγκτον είχε δηλώσει στο περιοδικό Billboard ότι είχε αποφασίσει να συνεχίσει να παίζει μουσική, παρά τα προβλήματα υγείας με τα οποία ήταν αντιμέτωπος.

«Είναι στο αίμα μου, ξέρετε» είχε αναφέρει. «Είμαι απλώς ένας μεγάλης ηλικίας κιθαρίστας και περάσαμε όλη μας τη ζωή και 10.000 ώρες εργασίας για να καταλάβουμε πώς να παίζουμε και να το κάνουμε. Αν συνταξιοδοτηθώ, τι ακολουθεί; Μου αρέσει να ψαρεύω, αλλά πόσες ώρες μπορώ να ψαρεύω, σωστά;» είχε υπογραμμίσει.

Γεννημένος στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το 1951, ο Ρόσινγκτον ήταν στο συγκρότημα από το 1964, όταν ήταν ακόμα ένα τρίο με το όνομα «Me, You, and Him», με τον μπασίστα Λάρι Τζάνστρομ και τον ντράμερ Μπομπ Μπερνς. Ο Ρόσινγκτον ήθελε να γίνει παίκτης του μπέιζμπολ, αλλά αφού άκουσε τους Rolling Stones, στράφηκε στη μουσική.

Οι Ρόσινγκστον, Μπερνς και Τζάνστρομ συνάντησαν τον τραγουδιστή Ρόνι Βαν Ζαντ, ο οποίος ήταν παίκτης σε αντίπαλη ομάδα μπέιζμπολ, σε έναν αγώνα και άρχισαν να παίζουν μαζί του και με τον κιθαρίστα Άλεν Κόλινς μουσική στο γκαράζ του σπιτιού των γονιών του Μπαρνς.

Μετά από μερικές αλλαγές ονομάτων, τελικά έμειναν στο Lynyrd Skynyrd, από τον Λέοναρντ Σκίνερ, αυστηρό δάσκαλο στο σχολείο του 16χρονου Ρόσινγκτον. Ο Σκίνερ είχε πολιτική μηδενικής ανοχής για αγόρια με μακριά μαλλιά – όπως ο Ρόσινγκτον, ο οποίος αποβλήθηκε και εγκατέλειψε το σχολείο.

Η κιθάρα του Ρόσινγκτον ήταν βασικό συστατικό του ήχου των Lynyrd Skynyrd, όπως στο σήμα κατατεθέν τραγούδι του συγκροτήματος, «Free Bird». Έγραψε μεταξύ άλλων τα τραγούδια «Sweet Home Alabama» και «What's Your Name».

Το 1976, ο Ρόσινγκτον και ο Κόλινς ενεπλάκησαν και οι δύο σε παραλίγο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα το ίδιο βράδυ και ενέπνευσαν τον Βαν Ζαντ να γράψει το τραγούδι «That Smell» για την υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από τα μέλη του συγκροτήματος.

Ο Ρόσινγκτον είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορικό δυστύχημα το 1977 στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τέσσερα μέλη του ροκ συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων ο Ρόνι Βαν Βαν Ζαντ. Ο Ρόσινγκτον τότε είχε σπάσει και τα δύο του πόδια, τα χέρια, τους αστραγάλους και τη λεκάνη του.

Επανεντάχθηκε στο συγκρότημα όταν ο αδερφός του Βαν Ζαντ, Τζόνι, επανένωσε το γκρουπ το 1987, το οποίο με διάφορες αλλαγές στη σύνθεσή του συνέχισε να ηχογραφεί και να περιοδεύει μέχρι σήμερα.

Το 2004, το Rolling Stone κατέταξε τους Lynyrd Skynyrd στο Νο 95 της λίστας των 100 σημαντικότερων καλλιτεχνών όλων των εποχών και το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2006.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Σταθμάρχης: σίγουρα δεν έδωσα εντολή να μπει το τρένο στη γραμμή καθόδου

Τραγωδία στα Τέμπη - Αταλάντη: Θρήνος στην κηδεία της Ελπίδας Χούπα (βίντεο)

Δίκη για το Μάτι: ο Λιότσιος κατονόμασε όσους είχαν αρμοδιότητα να διατάξουν εκκένωση