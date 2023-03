Υγεία - Περιβάλλον

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: “Μάχη” για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος επιζών

Παραμένει σε πολύ κρίισιμη κατάσταση ο 20χρονος φοιτητής από το Βόλο, ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Συνεχίζει να δίνει μάχη με τη ζωή του ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού του τρένου που συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου.

Ο 20χρονος Γεράσιμος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείο Λάρισας από το βράδυ της μοιραίας σύγκρουσης των τρένων.

Πώς γλίτωσε ο Γεράσιμος

Ο 20χρονος την ώρα της σύγκρουσης πετάχτηκε από το βαγόνι σε χωράφια και φέρει πολλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ οι γιατροί έχουν προχωρήσει σε δύο χειρουργεία στο κεφάλι.

