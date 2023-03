Υγεία - Περιβάλλον

Η ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης

Αντιλαμβανόμενη την τραγωδία στα Τέμπη και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΠΟΕΔΗΝ προβαίνει σε 24ωρη απεργία.

Σε 24ωρη απεργία προβαίνει η ΠΟΕΔΗΝ αντιλαμβανόμενη την τραγωδία στα Τέμπη και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της τονίζει ότι η ΠΟΕΔΗΝ στα πλαίσια και της απόφασης της ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει για την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Μάρτη 2023 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και συγκέντρωση 12.30 στην πλατεία Κλαυθμώνος για την Εθνική τραγωδία των Τεμπών και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τον κόσμο να:

- Διαμαρτυρυθεί για τις πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων των κοινωνικών αγαθών που ακολουθούνται.

-Να αποδοθούν οι ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες όπου υπάρχουν για τον τραγικό θάνατο και τραυματισμό δεκάδων επιβατών στα ΤΕΜΠΗ στην συντριπτική πλειοψηφία νέων ανθρώπων.

- Να ακούει με τη δέουσα προσοχή το κράτος τη διαχρονική φωνή των εργαζομένων όταν καταγγέλλουν λάθη και παραλείψεις στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Η στοχοποίηση και η μη επίλυση αιτημάτων που αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.

Αγωνιζόμαστε για ίσες ευκαιρίες, δικαιοσύνη και σεβασμό στο ρόλο των γυναικών ειδικά στις υγειονομικές και προνοιακές υπηρεσίες που είναι σε ποσοστό 70%.

Οι γυναίκες υγειονομικοί και προνοιακοί υπάλληλοι στην πρώτη γραμμή του Υγειονομικού πολέμου αγωνίζονται με σθένος και γενναιότητα σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Με πολλές υποχρεώσεις και λίγα εργασιακά δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε να επιλυθούν αιτήματα χρόνια και δίκαια των γυναικών συναδέλφων από την πολιτεία, αναφέρει η ανακοίνωσή της.

