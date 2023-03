Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: “εκτός” στον αγώνα με τους Μάτζικ

Απώλεια για τους Μπακς η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απολαμβάνοντας την κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς θα παραταχθούν απόψε (2:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στο Ορλάντο, απέναντι στους Μάτζικ, δίχως τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζρου Χολίντεϊ. Ο «Greek Freak» θα μείνει εκτός λόγω ίωσης, ενώ ο Χόλιντεϊ ταλαιπωρείται από πονόλαιμο.

Μαζί με τον Giannis, ο οποίος κατατάσσεται τέταρτος στο ΝΒΑ στο σκοράρισμα (31,2) και δεύτερος στα ριμπάουντ (11,9), αλλά και τον Χόλιντεϊ (19,9 πόντοι ανά αγώνα), το Μιλγουόκι δεν υπολογίζει στον γκαρντ Γκόραν Ντράγκιτς (πονάει στο αριστερό γόνατο) και τον Γουέσλι Μάθιους, ο οποίος θα χάσει έβδομο σερί μας λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα.

Από τους Μάτζικ αμφίβολοι είναι οι Βέντελ Κάρτερ Τζούνιορ (αριστερό ισχίο) και Γκάρι Χάρις (αριστερός προσαγωγός).

