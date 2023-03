Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός “κυνήγησε” τη νίκη κόντρα στη Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς και κατόρθωσε να πάρει τη νίκη απάναντι στη Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το δύο στα δύο επί της Μπαρτσελόνα την τρέχουσα σεζόν, επικρατώντας με 77-70, στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Με ρεκόρ 19-8, η ομάδα του Πειραιά άφησε πίσω της τους Καταλανούς, με τους οποίους ισοβαθμούσε πριν το τζάμπολ στη 2η θέση, ενώ έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμίες και με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενερμπαχτσέ.

Παρά το κακό πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε στη 2η περίοδο όταν δέχτηκε μόνο 7 πόντους. Από το -11 στις αρχές της 3ης περιόδου, με τους ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη να πετυχαίνουν μεγάλα τρίποντα, τον Βεζένκοφ να φωνάζει «παρών» στο τέλος και τον Ταρίκ ΜακΚίσικ να παίζει απίστευτη άμυνα, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με +10, βάζοντας «φρένο» στο νικηφόρο σερί 5-0 της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο ΜακΚίσικ με 16 πόντους (3/4 τρίποντα), 14 πρόσθεσε ο Λαρεντζάκης (4/5 τρίποντα και 5 ριμπάουντ) και 13 σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ μαζί με 7 ριμπάουντ.

Ο Νίκολα Μίροτιτς είχε συγκομιδή 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Λαπροβίτολα πέτυχε 15 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, ενώ 13 πόντους ήταν η συνεισφορά του Σερτάκ Σανλί στην Μπαρτσελόνα που υποχώρησε στο 18-9.

Το βραβείο του MVP του Φεβρουαρίου στη Euroleague παρέλαβε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Στο ΣΕΦ βρέθηκαν ο Ισπανός προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού Μίτσελ και ο πλάγιος μέσος των «ερυθρόλευκων» Σέρτζι Κανός.

Τα δεκάλεπτα: 11-20, 29-27, 50-45, 77-70

Με τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέλεξε τους Σατοράνσκι, Λαπροβίτολα, Κάλινιτς, Μίροτιτς και Σανλί στην αρχική πεντάδα.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην πιεστική άμυνα της Μπαρτσελόνα, μετά το τζάμπολ. Σανλί και Μίροτιτς μοιράστηκαν το σκοράρισμα των Καταλανών, την ώρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν 2/10 σουτ. Οι «μπλαουγκράνα» προηγήθηκαν με 7-15, ο Λαπροβίτολα διαμόρφωσε το 8-18, για να μειώσει με τρίποντο ο Παπανικολάου σε 11-18. Στο -7 (11-20) βρέθηκαν οι «ερυθρόλευκοι» με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, μετά το δίποντο του Γιαν Βέσελι. Ο σταρ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, έμεινε στους 3 πόντους σε 10 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα της Βαρκελώνης διεύρυνε την τιμή της διαφοράς στο +11 (11-22) με σουτ του Ρόκας Γιουκουμπάιτις. Η αντίδραση του Ολυμπιακού, όμως (παρά το γεγονός πως ο Βεζένκοφ δεν επέστρεψε στο παρκέ στην έναρξη της 2ης περιόδου) θα ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή... ! Με σερί 12-0 και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να έχει κάνει τη διαφορά με την άμυνά του και τα 5 ριμπάουντ που μάζεψε μέσα σε πέντε λεπτά, οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 23-22. Οι Πίτερς, Μπλακ και Σλούκας είχαν επίσης συμβολή στην αντεπίθεση. Η αφύπνιση του Μίροτιτς (είχε σιωπήσει στη 2η περίοδο), με τέσσερις διαδοχικούς δικούς του πόντους επέτρεψε στους Καταλανούς να προσπεράσουν εκ νέου (24-27). Όμως, προπορευόμενος (29-27) θα πήγαινε ο Ολυμπιακός στ’ αποδυτήρια, μετά τις 2/2 βολές του Λαρεντζάκη και το τρίποντο του ΜακΚίσικ (είχε αστοχήσει ο Βεζένκοφ που μπήκε στο τέλος της 2ης περιόδου).

Συγκλονιστική «μάχη» στην 3η περίοδο, με βροχή από τρίποντα εκατέρωθεν στα πρώτα λεπτά. Τα δύο διαδοχικά του Λαπροβίτολα έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων στην Μπαρτσελόνα (31-33) για ν’ απαντήσουν έξω από τα 6.75 οι ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ για το 39-36. Οι Καταλανοί παρέμειναν απειλητικού (43-41) με τον Μίροτιτς να φτάνει τους 14 πόντους, αλλά το τρίποντο του Παπανικολάου και το καλάθι του Φαλ ολοκλήρωσαν ένα επιμέρους σκορ 5-1 για τον Ολυμπιακό (48-42). Ο Σανλί πέτυχε και τρίποντο αμέσως μετά (48-45), για να «γράψει» το 50-45 ο ΜακΚίσικ, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει από το +5, στην 4η και τελευταία περίοδο.

Από δύο τρίποντα πέτυχε κάθε ομάδα -ξανά όπως στις αρχές της 3ης περιόδου- και στα πρώτα λεπτά του 4ου δεκαλέπτου. Από πλευράς Ολυμπιακού ήταν οι Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ που βρήκαν στόχο έξω από τα 6.75, ενώ για τους Ισπανούς Λαπροβίτολα και Χίγκινς. Το 56-51 υπέρ του Ολυμπιακού μετετράπη σε 59-51 (+8) για τους Πειραιώτες με τρεις σερί πόντους του Τάρικ Μπλακ. Γιασικεβίτσιους έδωσε εντολή να τροφοδοτείται ο Μίροτιτς στη ρακέτα, με τον σέντερ της Μπαρτσελόνα να παίρνει το ένα φάουλ μετά το άλλο από τους παίκτες του Ολυμπιακού και να μειώνει στους 4 (59-55). Ο Κάλινιτς έφερε τους φιλοξενούμενους και στο -3 (63-60) με τρίποντο, αλλά μία ακόμη φορά η ελληνική ομάδα βρήκε την απάντηση: Μετά από ασίστ του εξαιρετικού απόψε Ταρίκ Μπλακ, ο Λαρεντζάκης ήταν και πάλι εύστοχος σε τρίποντο (66-60). Ο Κόρεϊ Χίγκινς θα πλήρωνε την αμυντική ολιγωρία των παικτών του Μπαρτζώκα, με τρίποντο (66-63). Ο προπονητής του Ολυμπιακού απέσυρε στον πάγκο τον Σλούκα ρίχνοντας στο παρκέ τον Ουόκαπ και επανέφερε τον Σάσα Βεζένκοφ αντί του Πίτερς. Και μετά από μία βολή του Μπλακ (67-63), ο MVP του Φεβρουαρίου στη Euroleague, Σάσα Βεζένκοφ, πέτυχε ένα κρίσιμο ως προς την έκβαση του ματς τρίποντο (70-63) σηκώνοντας όρθιους τους φιλάθλους του ολυμπιακού στις κερκίδες! Απέμεναν 2 λεπτά. Ο Χίγκινς πήρε πάλι πάνω του την επίθεση, κέρδισε φάουλ από τον Μπλακ και με 2/2 βολές έκανε το 70-65. Ο Βεζένκοφ φώναξε και πάλι «παρών» (72-65), για να μαζέψει και το αμυντικό ριμπάουντ, μετά το άστοχο τρίποντο του Κόρεϊ Χίγκινς, το οποίο και αξιοποίησε με νέο τρίποντο ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (75-65)! Η Μπαρτσελόνα ανέβαζε το σκορ από τη γραμμή των βολών στον εναπομείναντα χρόνο, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη (77-70).

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ντιφαλά (Γαλλία), Πέτεκ (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Κέιναν, Λαρεντζάκης 14 (4), Φαλ 5, Σλούκας 3, Βεζένκοφ 13 (2), Παπανικολάου 8 (2), Πίτερς 6, Μπλακ 6, ΜακΚίσικ 16 (3)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντα Σίλβα, Σανλί 13 (2), Βέσελι 2, Κάλινιτς 8 (2), Σατοράνσκι 1, Λαπροβίτολα 15 (3), Αμπρίνες, Χίγκινς 10 (2), Γιοκουμπάιτις 2, Μίροτιτς 19

