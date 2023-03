Παράξενα

Καλαμάτα: 92χρονος έστριψε λάθος και το αυτοκίνητο βρέθηκε να... κρέμεται σε σκαλιά (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό στην Καλαμάτα. Αυτοκίνητο βρέθηκε στον "αέρα" στα σκαλιά του Ωδείου.

Παραλίγο σοβαρό ατύχημα στην Καλαμάτα, όταν 92χρονος οδηγός δεν αντιλήφθηκε σκαλοπάτια. Οι τροχοί του ΙΧ βρέθηκαν κυριολεκτικά στον αέρα.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης ο ηλικιωμένος οδηγός για άγνωστο λόγο δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν σκαλιά μπροστά στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και συνέχισε την πορεία του προς αυτά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Ο 92χρονος με τη βοήθεια περιοίκου βγήκε από το όχημα του χωρίς να έχει τραυματιστεί, ενώ στο σημείο έφθασε και η Αστυνομία.

Να σημειωθεί τέλος, ότι εκείνη την ώρα γίνονταν μαθήματα στο Ωδείο, αλλά ευτυχώς δεν περνούσε από το σημείο κάποιος μαθητής.

