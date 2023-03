Κόσμος

Ιταλία: Ραγδαία αύξηση των γυναικοκτονιών

Ο αριθμός των γυναικοκτονιών στην Ιταλία, συνεχίζει να προκαλεί τεράστια ανησυχία.



Απογοητευτικά και ανησυχητικά είναι τα επίσημα στοιχεία όσον αφορά τις γυναικοκτονίες και στην Ιταλία. Το 2022, στην χώρα δολοφονήθηκαν 125 γυναίκες, από τις οποίες το 78% ήταν Ιταλίδες. Συνολικά, 103 δολοφονίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον. Οι 61 διαπράχθηκαν από πρώην και νυν συντρόφους, 34 από γονέα ή από ένα παιδί. Σε ό,τι αφορά την φετινή χρονιά, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, οι γυναικοκτονίες είναι ήδη 20.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για κάθε γυναίκα θύμα διωγμού, παρενοχλήσεων, διακρίσεων, ώστε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή βίας, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η κοινωνία μας συνεχίζει να είναι πατριαρχική, και για το λόγο αυτό, για εμάς τις γυναίκες όλα είναι πιο δύσκολα. Αν η Μελόνι θέλει να βοηθήσει τις γυναίκες, ας μην πειράξει τις συντάξεις αλλά ας θεσπίσει άμεσα ισότιμη άδεια μητρότητας και πατρότητας, διάρκειας τριών μηνών» υπογράμμισε, από την μεριά της, η νέα γραμματέας του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν.

«Για τις εργαζόμενες γυναίκες και τις μητέρες, δεν έχουμε πετύχει, ακόμη, μισθολογική ισότητα. Το ότι υπάρχει αυτή η διαφορά με τους άνδρες, δείχνει ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς», δήλωσε ο πρόεδρος της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας, καρδινάλιος Ματέο Τζούπι.

«Πολλές γυναίκες, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές χώρες του κόσμου. Για να διαμαρτυρηθούν, για να υψώσουν την φωνή τους» τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα. «Ζητούν δικαιώματα, όχι προνόμια, τα οποία θα ωφελήσουν όλους. Ακούγοντας τις εκκλήσεις τους υπέρ της ελευθερίας, μπροστά στον αγώνα τους για να εξασφαλίσουν βασικά δικαιώματα, δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι», ολοκλήρωσε ο Ιταλός πρόεδρος.

