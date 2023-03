Πολιτισμός

“INSIDE”: Επίσημη πρεμιέρα με τον Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα (εικόνες)

Η επίσημη πρώτη προβολή της ταινίας του Βασίλη Κατσούπη στην Αθήνα, παρουσία του πρωταγωνιστή της, Γουίλεμ Νταφόε και όσα ειπώθηκαν στην συνέντευξη Τύπου των συντελεστών της.

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν το βράδυ της Κυριακής 5 Μαρτίου, όσοι βρέθηκαν στην avant-premiere της πολυαναμενόμενης ταινίας “INSIDE” του Έλληνα σκηνοθέτη Βασίλη Κατσούπη, σε παραγωγή του Γιώργου Καρναβά (Heretic), με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος ήρθε στην πρωτεύουσα ειδικά για την περίσταση, σκόρπισε ρίγη ενθουσιασμού στο φιλοθεάμον κοινό, που κατέκλυσε το υπερσύγχρονο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» του πλήρως ανακαινισμένου Ωδείου Αθηνών.

Έχοντας ήδη αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια στο Φεστιβάλ Βερολίνου, δημοσιογράφοι, κινηματογραφιστές αλλά και σινεφίλ εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού χώρου, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη συγκλονιστική ερμηνεία του Γουίλεμ Νταφόε, στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Βασίλη Κατσούπη, η οποία θα ξεκινήσει το κινηματογραφικό της ταξίδι στην χώρα μας από την Πέμπτη 9 Μαρτίου.

Η Μαριλίζα Τοτόμη, Γενική Διευθύντρια της TULIP Entertainment άνοιξε τη βραδιά, καλώντας στο βήμα τους συντελεστές της ταινίας, οι οποίοι μετά το τέλος της προβολής καταχειροκροτήθηκαν και συμμετείχαν σε ένα ενδιαφέρον Q&A, το οποίο συντόνισε η Δήμητρα Αργυράκη (Tulip) αναφορικά με τα γυρίσματα και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Την Δευτέρα 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη Συνέντευξη Τύπου της ταινίας στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Ωδείου Αθηνών, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, και συμμετείχαν ο πρωταγωνιστής της ταινίας Γουίλεμ Νταφόε, ο σκηνοθέτης Βασίλης Κατσούπης και ο παραγωγός Γιώργος Καρναβάς.

Απαντώντας σε δημοσιογράφο σε σχέση με τα έργα τέχνης που περιλαμβάνονται στην ταινία, καθώς η τέχνη αποτελεί μεγάλη θεματική της, ο Νταφόε απάντησε ότι ταυτίστηκε με τον χαρακτήρα του σε αυτό το σημείο, «ήξερα κάποια έργα, αλλά στην πραγματικότητα μπήκα μέσα στο σετ κι έπρεπε να τα διαχειριστώ», ενώ ο σκηνοθέτης τόνισε τη σημασία του να είναι όλη η έκθεση έργων αληθινή: «Ήταν μάλιστα από τα πιο δύσκολα tasks που είχαμε, και χάρη στον παραγωγό μου, ο οποίος προσέγγισε τον επιμελητή έργων τέχνης Λεονάρντο Μπιγκάτσι για να βρούμε τις αυθεντικές ρέπλικες από τα studio των καλλιτεχνών, αυτό έγινε εφικτό. Μεγάλη τιμή που ο Κλεμέντε έκανε για εμάς ένα έργο, όπως και ο Στέφανος Ρόκος, ο οποίος βρίσκεται εδώ».

Μιλώντας για φόβους, «…ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να παίξω σε κακές ταινίες», είπε αστειευόμενος ο Νταφόε, «θέλω απλά να ξέρω τον λόγο για τον οποίο συμμετέχω σε μια ταινία. Κάθε φορά είναι κάτι καινούριο, και παρόλο που έχω παίξει σε τόσες ταινίες, η καθεμία έχει να σου δώσει κάτι, ένα μάθημα, ενώ πάντα υπάρχει ο φόβος του πώς να ενσαρκώσω σωστά τον κάθε ρόλο. Ο πραγματικός φόβος που θα έπρεπε να έχει ένας ηθοποιός είναι η απόλυτη σιγουριά.»

Η ταινία όπως τονίστηκε και από το σκηνοθέτη, έχει γυριστεί με χρονολογική σειρά, και βασίστηκε σε πολλά σημεία στον αυτοσχεδιασμό. Ο παραγωγός δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον Νταφόε, συγκεκριμένα και για την εργασιακή ηθική του, την οποία μετέδωσε στα γυρίσματα της ταινίας σε όλη την ομάδα.

«Βασίλη αν ήσουν ο Γουίλεμ θα έπαιζες στην ταινία σου;» ρώτησε ο Κουτσογιαννόπουλος, και αφού γέλασε ο σκηνοθέτης, απάντησε πώς, καθώς το θεώρησε μεγάλο ρίσκο από την πλευρά του Νταφόε, θα ήθελε να τον ευχαριστήσει για μια ακόμη φορά για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Δημοσιογράφοι που παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις στους συντελεστές και να εκφράσουν τις σκέψεις τους, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κατσούπης

Σενάριο: Μπεν Χόπκινς, βασισμένο σε ιδέα του Βασίλη Κατσούπη

Παραγωγή: Γιώργος Καρναβάς | Παραγωγοί: Μάρκος Κάντης, Ντρις Φλίπο

Executive Producers: Τζιμ Σταρκ, Βασίλης Κατσούπης, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Τσάρλς Μπράιτκραουζ, Μάρτιν Λιούαλντ, Ζαν Κλοντ Βαν Ράικενχεμ, Στίβεν Κίλαερ

Παίζουν: Γουίλεμ Νταφόε, Ελίζα Στούικ, Τζιν Μπέρβουτς

Το Inside αποτελεί μια υπαρξιακή εξερεύνηση των ανθρώπινων αναγκών, της ουσιαστικής αξίας της τέχνης και της πολυτέλειας για την ανθρώπινη ζωή. Ο βραβευμένος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε είναι απόλυτα πειστικός στο ρόλο του ληστή έργων τέχνης που αφήνεται στην τύχη του, χωρίς καμία επαφή με τον έξω κόσμο, σε μια αγωνιώδη μάχη με ένα hi-tech νεοϋορκέζικο ρετιρέ που από όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη.

Από 9 Μαρτίου στους κινηματογράφους

από την Tulip Entertainment

