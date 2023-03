Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρίλερ με 23χρονη αγνοούμενη - Το DNA των συγγενών της δεν έχει αντιστοιχηθεί ακόμη

Οι γονείς έδωσαν δείγμα DNA ωστόσο δεν προέκυψε αντιστοίχιση.



Αγωνία εξακολουθεί να επικρατεί για την 23χρονη Εριέττα, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, της οποίας τα ίχνη αγνοούνται μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Αυτήν τη στιγμή, έχουν ταυτοποιηθεί 56 νεκροί και μόνο για μία περίπτωση βιολογικού υλικού, που ελήφθη από συγγενή της Εριέττας, δεν έχει προκύψει αντιστοίχιση.

Σύμφωνα με την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη Λάρισα, Ρουμπίνη Λεονταρή, στην υπηρεσία δεν έχουν κάποιο στοιχείο.

«Η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο που η φλόγα ήταν λευκή, ήταν περίπου 1.000-1.100 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι όποιος βρέθηκε σε εκείνο το σημείο θα μπορεί και να μην βρεθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά στο OPEN.

Πριν από ένα 24ωρο και ύστερα από καταγγελία της οικογένειας, η κ. Λεονταρή είχε σημειώσει τα εξής: «Δεν έχουμε μέχρι στιγμής μια σορό που να αντιστοιχεί στο DNA της οικογένειας. Αν ήταν στο κέντρο της πολύ μεγάλης φωτιάς, σαφώς θα μπορούσε και να μην βρεθεί».

Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται οι γονείς της 23χρονης Εριέττας, της φοιτήτριας από τη Βόρεια Ελλάδα, περίπτωση που συνιστά ορφανό δείγμα DNA, σύμφωνα με το protothema.gr.

Οι γονείς μετάβησαν από την πρώτη στιγμή στη Λάρισα και προσπάθησαν να βρουν ίχνη της τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σημείο της τραγωδίας.

Όμως μέχρι τώρα κανείς δεν μπορεί να τους δώσει κάποιο στοιχείο για το παιδί τους. Έχουν να επικοινωνήσουν μαζί της από το βράδυ της Τρίτης...

Ολοκληρώθηκε η ανάλυση DNA

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας ολοκλήρωσαν την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που έδωσαν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Από τη διαδικασία «ταυτοποιήθηκαν 56 νεκροί», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, αριθμός που προέκυψε από τη συγκριτική ανάλυση 58 βιολογικών υλικών από συγγενείς θυμάτων ή προσωπικά τους αντικείμενα και 108 δειγμάτων που ελήφθησαν από σορούς ή σωματικά μέλη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας η εργαστηριακή εξέταση των βιολογικών υλικών καθώς και η ανάλυση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, που αφορούσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών.

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 56 νεκροί, οι οποίοι προέκυψαν μέσω της συγκριτικής ανάλυσης 58 βιολογικών υλικών που ελήφθησαν από συγγενείς θυμάτων ή προσωπικά αντικείμενα αυτών, καθώς και 108 δειγμάτων που ελήφθησαν από σορούς ή σωματικά μέλη.

Σημειώνεται ότι, και τα 108 ληφθέντα δείγματα σορών ή σωματικών μελών αντιστοιχούν στους 56 νεκρούς, ενώ μόνο για μία περίπτωση βιολογικού υλικού, που ελήφθη από συγγενή αγνοούμενης, δεν προέκυψε αντιστοίχιση καθώς δεν ανευρέθη σχετικό δείγμα.

Το τελευταίο μη ταυτοποιημένο δείγμα που υπήρχε στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αφορούσε στην περίπτωση αγνοούμενου αλλοδαπού, ο αδελφός του οποίου εντοπίσθηκε μέσω αστυνομικής συνεργασίας στην Ολλανδία. Ακολούθησε σχετικό αίτημα για την αποστολή στη χώρα μας του γενετικού του τύπου, από την επακόλουθη εξέταση του οποίου, κατέστη δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητας του προαναφερόμενου αγνοούμενου.