Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin (εικόνες)

Κουκουλοφόροι κατέστρεψαν πλακέτα η οποία είναι αφιερωμένη στα θύματα της τραγωδίας της Marfin στην Σταδίου.

Άγνωστοι κατέστρεψαν την μαρμάρινη πλακέτα η οποία είναι αφιερωμένη στα θύματα της τραγωδίας της Marfin στην οδό Σταδίου, στο περιθώριο της μαζικής διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η τραγωδία της Marfin έγινε στις 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ομάδα κουκουλοφόρων, έριξε βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, καταδικάζοντας σε θάνατο τρεις εργαζόμενους της τράπεζας και ένα αγέννητο παιδί.

Πάντως, με απόφαση του δήμου Αθηναίων, προχωρά η άμεση αποκατάσταση του μνημείου, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

Παράλληλα, έβαλαν φωτιά και σε ένα βαν που ήταν μπροστά από την πλατεία Κολοκοτρώνη.

