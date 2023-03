Κόσμος

Ουκρανία: Διακοπή ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσικό πλήγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πέμπτος και ο έκτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.



Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων στη νότια Ουκρανία, έχασε τη σύνδεσή του με το ουκρανικό σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω ρωσικού πυραυλικού πλήγματος, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική εταιρεία Energoatom.

"Η τελευταία γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του κατεχόμενου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης κόπηκε λόγω των επιθέσεων με ρουκέτες" του ρωσικού στρατού, επεσήμανε η Energoatom.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πέμπτος και ο έκτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί 18 γεννήτριες που λειτουργούν με ντίζελ προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική λειτουργία του σταθμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλοθέη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα εταιρείας σεκιούριτι

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Πέμπτη