Τραγωδία στα Τέμπη: Τρισάγιο στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Την περασμένη Τρίτη 28/2, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, προκαλώντας θλίψη στο Πανελλήνιο.



Σήμερα, Πέμπτη 9/2 θα τελεστεί τρισάγιο στον τόπο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, 9 μέρες μετά το δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου αναφέρει πως το τρισάγιο θα το κάνει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Λαρίσης.

«Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 συμπληρώνονται εννέα ημέρες από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πολλοί συνάνθρωποί μας.

Με ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, συμμετέχουσα στο πένθος που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, θα τελέσει στο σημείο του δυστυχήματος τρισάγιο, την Πέμπτη και ώρα 3.00 το μεσημέρι, για την ανάπαυση των ψυχών των βιαίως κεκοιμημένων αδελφών μας.

Το τρισάγιο θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ως εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με τη συμμετοχή των κληρικών της Μητροπόλεως.

Θερμή παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να παραστούν, για να προσευχηθούν για τις ψυχές των συνανθρώπων μας, να τηρήσουν πιστά τις υποδείξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προσερχόμενοι στον χώρο».

