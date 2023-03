Κόσμος

Φονική βροχή στο Ιράκ: Νεκρή μητέρα με τα δύο παιδιά της

Κατέρρευσε η στέγη του σπιτιού τους έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.



Μια μητέρα και τα δυο παιδιά της έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της στέγης του σπιτιού τους στο Ιράκ έπειτα από μια νύχτα καταρρακτώδους βροχής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Η 26χρονη μητέρα και τα δυο παιδιά της ηλικίας 4 και 2 ετών σκοτώθηκαν από «την κατάρρευση της στέγης του σπιτιού τους» σε μικρό χωριό της περιοχής του Κιρκούκ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Φάντελ Μοχάμεντ, ο οποίος διευκρίνισε ότι «η τραγωδία οφείλεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις». Το Ιράκ αντιμετωπίζει εδώ και τρεις συνεχόμενες χρονιές ξηρασία και οι σπάνιες καταρρακτώδεις βροχές, που είναι σωτήριες για τους ποταμούς και τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες, γίνονται δεκτές με ανακούφιση από τους αγρότες.

Ωστόσο αυτές προκαλούν επίσης περιστασιακά διακοπές ρεύματος μεγαλύτερης διάρκειας από τη συνηθισμένη και πλημμύρες σε πόλεις με ελαττωματικές υποδομές. Ως εκ τούτου, λόγω των βροχοπτώσεων, η επαρχία Ντιγιάλα, στο κεντρικό Ιράκ, κήρυξε αργία μιας ημέρας για τους δημόσιους υπαλλήλους και η επαρχία Σαλαχεντίν, στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων, σύμφωνα με ανακοινώσεις των κυβερνητών τους.

Η υπουργός αρμόδια για θέματα Μετανάστευσης και Εκτοπισθέντων 'Εβαν Γκάμπρο ζήτησε από τις ομάδες της να παράσχουν "υποστήριξη και βοήθεια στους εκτοπισθέντες που ζουν σε καταυλισμούς", οι σκηνές των οποίων υπέστησαν ζημιές από τη βροχή, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το Ιράκ, χώρα με μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, είναι μια από τις πέντε χώρες στον κόσμο που είναι περισσότερο ευάλωτες σε κάποιες από τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σχεδόν το ένα τρίτο των 42 εκατομμυρίων κατοίκων του ζει σε συνθήκες φτώχειας και οι αγροτικές του κοινότητες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και της έλλειψης νερού που επηρεάζει την κτηνοτροφία και τις καλλιέργειες. Στα τέλη Φεβρουαρίου, οι δύο μεγάλοι ποταμοί που διαρρέουν το Ιράκ, ο Τίγρης και ο Ευφράτης, είδαν σύμφωνα με τις αρχές μεγάλη μείωση της στάθμης των υδάτων τους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η κυβέρνηση αποδίδει το φαινόμενο αυτό στη μείωση των βροχοπτώσεων, αλλά κυρίως στα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί κόντρα στο ρεύμα των δύο ποταμών και συγκρατούν το νερό στην γειτονική Τουρκία και το Ιράν.

