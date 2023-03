Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Όλη η κατάθεση του επιθεωρητή Νικολάου για τη σύγκρουση των τρένων

Τις τελευταίες ημέρες ο συγκεκριμένος επιθεωρητής βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα». Τι υποστήριξε για το μηχανοδηγό και το σταθμάρχη.



Όλα όσα έγιναν τη μοιραία νύχτα της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη περιέγραψε με λεπτομέρεια στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια Λάρισας ο 63χρόνος επιθεωρητής Δημήτριος Νικολάου.

Στην κατάθεση που φέρνει στο φως το protothema.gr , ο Δημήτρης Νικολάου περιέγραψε και το πώς λειτουργεί το σύστημα προσλήψεων, η εκπαίδευση και οι βάρδιες των σταθμαρχών.

«Ο μηχανοδηγός σίγουρα αντιλήφθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθόδου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο συγκεκριμένος οδηγός Κουτσούμπας Γεώργιος, απ’ όσο γνωρίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν εργαζόταν στην γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και επανήλθε πρόσφατα» είπε.

Επισημαίνει ακόμη πως «όταν στη 01:15 συνάντησα τον Βασίλη Σαμαρά, τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος του, ενώ υπήρχε σταθμάρχης μου απάντησε ότι ο Παυλόπουλος παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 21:45 με 21:50. Τον Παυλόπουλο, τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά δίχως να προσδιορίσει ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν Παυλόπουλος εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχία 2597, ίσως να είχε αποφευχθεί το ατύχημα…».

Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ο συγκεκριμένος επιθεωρητής βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» και γιατί αμέσως μετά την τραγωδία πήρε από το νοσοκομείο του Βόλου αναρρωτική ενός μήνα, γιατί είχε πρόβλημα με τη μέση του.

Όλη η κατάθεση του επιθεωρητή Νικολάου

«Είμαι εργαζόμενος στον ΟΣΕ και προσωρινός προϊστάμενος στο τμήμα Επιθεώρησης Λάρισας από τις 20 Φεβρουαρίου 2020. Ιδιότητα μου είναι σταθμάρχης», τόνισε ο επιθεωρητής Νικολάου στην αρχή της κατάθεσης και στη συνέχεια απαντά σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του σταθμάρχη υπηρεσίας;

Απάντηση: Ο εκάστοτε σταθμάρχης υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της κυκλοφορίας των επιβατικών αμαξοστοιχιών, των εμπορικών αμαξοστοιχιών, μηχανημάτων γραμμής και δρεζινών που είναι απαραίτητες για υπηρεσιακές ανάγκες. Ο εκάστοτε σταθμάρχης συνεργάζεται με τους δύο εκατέρωθεν σταθμούς και συγκεκριμένα όσον αφορά στη Λάρισα με το σταθμό Παλαιοφαρσάλων και τους σταθμούς Νέων Πόρων και Λιτοχώρου».

Ερώτηση: Όταν επίκειται η άφιξη ή η αναχώρηση μια αμαξοστοιχίας τι προηγείται αυτής;

Απάντηση: «Όταν λαμβάνει ο σταθμάρχης αναγγελία από τους εκατέρωθεν σταθμούς δέχεται τηλεγράφημα ότι έχει αναχωρήσει η αμαξοστοιχία από το σταθμό και ότι επίκειται η άφιξη της στη Λάρισα. Γνωρίζοντας και το χρόνο που απαιτείται για να αφιχθεί στο σταθμό».

Ερώτηση: Όταν η αμαξοστοιχία φεύγει από τη Λάρισα ποιον ενημερώνει ο σταθμάρχης;

Απάντηση: «Όταν πρόκειται για αναχώρηση από τη Λάρισα, ο σταθμάρχης δίνει αναγγελία τους σταθμούς Παλαιοφαρσάλων και Νέων Πόρων, αφού διευθετήσει τις αιχμές προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάει κάθε τρένο»

Ερώτηση: Ο όρος να διευθετήσει τις αιχμές τι σημαίνει;

Απάντηση: «Σημαίνει οτι όταν η αμαξοστοιχία βρίσκεται σε μια γραμμή κυκλοφορίας, όλες οι αιχμές πρέπει να είναι τοποθετημένες σωστά για να φύγει. Η αιχμές είναι τα κλειδιά που υπάρχουν στις σιδηροδρομικές γραμμές. Συγκεκριμένα είναι σε διαγωνίους και ορίζουν σε ποια γραμμή θα μπει κάθε τρένο. Σύμφωνα με τον πίνακα που βρίσκεται στο γραφείο κινήσεως του σταθμάρχη κυκλοφορίας στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας έχει την 1η γραμμή που είναι η κάθοδος με πορεία προς το Παλαιοφάρσαλο, είναι η 2η γραμμή με πορεία προς την Θεσσαλονίκη που είναι η γραμμή ανόδου, είναι η 3η γραμμή που χρησιμοποιείται για την αμαξοστοιχία του Βόλου, είναι η γραμμή του προαστιακού που λέγεται ΜΟΡΤΑ, από εκεί αναχωρεί ο προαστιακός για Θεσσαλονίκη, είναι η 5η γραμμή που χρησιμοποιείται για εμπορικά βαγόνια και η 6η γραμμή που χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει πυκνότητα κυκλοφορίας και μπορεί να χρειαστεί να γίνουν ελιγμοί και αφορά κατά το πλείστον τις αμαξοστοιχίες του Βόλου και του προαστιακού. Οι αμαξοστοιχίες που έχουν προορισμό προς Αθήνα, κινούνται πάντοτε από την 1η γραμμή καθόδου, εκτός από περιπτώσεις που μπορεί να γίνονται εργασίες είναι υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Αντιστοίχως αυτές που έχουν προορισμό τη Θεσσαλονίκη, πάντοτε από την 2η γραμμή που είναι γραμμή ανόδου».

Ερώτηση: Ποια γραμμή θεωρείται διπλή γραμμή και ποια μόνη γραμμή;

Απάντηση: «Όταν λειτουργούν κανονικά οι γραμμές, δηλαδή δεν υπάρχει αποκοπή γραμμής ή βλάβη κάποιας αμαξοστοιχίας τότε έχουμε κανονικά διπλή γραμμή, άνοδος – κάθοδος. Όταν υπάρχουν εργασίες προγραμματισμένες ή απρόοπτες και λειτουργεί μόνο η μία γραμμή, τότε η αμαξοστοιχίες κυκλοφορούν επί της μονής γραμμής. Η γραμμή Λάρισα – Θεσσαλονίκη είναι διπλή γραμμή δηλαδή έχει άνοδο και κάθοδο».

Ερώτηση:Στις 28/2/2023, υπήρξε κάποια βλάβη κατά τις βραδινές ώρες στις γραμμές ούτε ώστε να καταστεί μόνη η γραμμή;

Απάντηση: «Το απόγευμα, αναχώρησε αμαξοστοιχία προαστιακού από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη και δήλωσε αμηχανία περίπου στο ύψος του εργοστασίου Ζαχάρεως. Αυτό το γνωρίζω διότι στις 19:50 μου τηλεφώνησε ο απογευματινός σταθμάρχης Λάρισας Παυλόπουλος Κωνσταντίνος και μου είπε ότι θα χρειαστούμε κλειδούχο στον σιδηροδρομικό σταθμό Λιτοχώρου για να γίνεται κυκλοφορία μεταξύ Λάρισας – Νέων Πόρων – Λιτοχώρου. Αυτό το ζήτημα διευθετήθηκε λίγο μετά, αφού η μηχανή εφεδρείας παλινδρόμησε την αμαξοστοιχία στο σταθμό της Λάρισας και αποκαταστάθηκε πάλι η κυκλοφορία διπλής γραμμής ανόδου – καθόδου».

Ερώτηση: Γνωρίζετε εάν η αμαξοστοιχία προαστιακού 2597 είχε κάποιο πρόβλημα κατά την είσοδο της στο σταθμό τησ Λάρισας;

Απάντηση: «Γνωρίζω ότι αναχώρησε από τους Νέους Πόρους στις 22:15 και σε 22 λεπτά περίπου αφίχθη στη Λάρισα, στη γραμμή του προαστιακού».

Ερώτηση: Τι είναι τα φωτόσημα;

Απάντηση: Είναι τα φανάρια τα οποία δίνουν την ένδειξη στο μηχανοδηγό. Αν είναι πράσινο, αναχωρεί ελεύθερα με την σηματοδότηση του σταθμάρχη. Αν είναι κόκκινο, οφείλει ο εκάστοτε σταθμάρχης υπηρεσίας να επιδώσει υπόδειγμα 1001 (δελτίο ειδοποίησης) που να αναφέρει τα εξής: «Προς αμαξοστοιχία τάδε, υπερβείτε το κόκκινο φωτόσημο εξόδου του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας. Κυκλοφορείτε επί της γραμμής ανόδου ή καθόδου (ανάλογα με την κατεύθυνση της αμαξοστοιχίας). Έχετε γραμμή ελεύθερη μέχρι το φωτόσημο εισόδου του επόμενου σταθμού».

Ερώτηση: Πόσα φωτόσημα υπάρχουν σε κάθε σταθμό;

Απάντηση: «Εξαρτάται από την πυκνότητα του κάθε σταθμού. Εδώ στη Λάρισα υπάρχει φωτόσημο εξόδου προς Παλαιοφάρσαλο και φωτόσημο εξόδου προς Θεσσαλονίκη εντός των ορίων του σταθμού και φωτόσημο προς Βόλο».

Ερώτηση: Το φωτόσημο στη γραμμη ανόδου προς Θεσσαλονίκη, λειτουργεί κανονικά;

Απάντηση: «Επί σειρά ετών, πάνω από έξι – επτά χρόνια και στην άνοδο και στην κάθοδο δε λειτουργούσαν τα φώτοσήματα, ήταν μονίμως κόκκινα. Άρα για να αναχωρήσει κάθε αμαξοστοιχία, έπρεπε να επιδοθεί από τον σταθμάρχη στον εκάστοτε μηχανοδηγό υπόδειγμα ειδοποίησης 1001. Από τα μέσα Νοεμβρίου του 2022 παραδόθηκε από τις εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ και ΆΛΣΤΟΝ η φωτεινή σηματοδότηση αλλά κάποιες στιγμές παρουσίαζε προβλήματα».

Ερώτηση: Έχετε γνώση αν στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η φωτεινή σηματοδότηση λειτουργούσε κανονικά ή είχε προβλήματα;

Απάντηση: «Σαν προϊστάμενος, δεν είχα καμία ενημέρωση αν υπήρχε πρόβλημα. Ό,τι πρόβλημα παρουσιάζεται στον εκάστοτε σταθμό, σταθμάρχης αναφέρει την βλάβη διαβιβάζεται στην επιθεώρηση κι εμείς την διαβιβάζουμε στην αρμόδια υπηρεσία στην Αθήνα στην Δ.Κ (Διευθυνση Κυκλοφορίας) και στις εταιρείες ΕΡΓΟΣΕ και ΑΛΣΤΟΝ».

Ερώτηση: Κατά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας 62 με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε κάποια βλάβη στο φωτόσημο;

Απάντηση: «Δεν αναφέρθηκε κάποια βλάβη, διότι μπορεί να παρουσιάστηκε εκείνη τη στιγμή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο σταθμάρχης, όφειλε να επιδώσει υπόδειγμα 1001 στον μηχανοδηγό αμαξοστοιχίας και στον προϊστάμενο βάσει του εσωτερικού κανονισμού κυκλοφορίας. Το υπόδειγμα 1001 συντάσσεται εγγράφως σε τρία αντίτυπα. Το Α, το λαμβάνει ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, το Β ο προϊστάμενος αυτής και το Γ παραμένει στέλεχος στο βιβλίο του σταθμάρχη. Πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, οφείλουν να το υπογράψουν ο μηχανοδηγός και ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας. Υπάρχουν περιπτώσεις που το υπόδειγμα 1001 επιδίδεται και μέσω τηλεφώνου. Ο σταθμάρχης μέσω ράδιοτηλεφώνου, επικοινωνεί με τον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας και τον ενημερώνει για την έξοδο της αμαξοστοιχίας με ερυθρό φωτόσημο και κυκλοφορεί επί της γραμμής ανόδου ή καθόδου μέχρι τον εκατέρωθεν σταθμό εισόδου».

Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις επιδίδεται το υπόδειγμα 1001 μέσο τηλεφώνου;

Απάντηση: «Όταν για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν ή όταν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σταθμό και αδυνατεί ο σταθμάρχης να προσέλθει στη μηχανή της αμαξοστοιχίας και να επιδώσει το υπόδειγμα στο μηχανοδηγό ιδιοχείρως».

Ερώτηση: Όταν η συνεννόηση γίνεται μέσω ράδιοτηλεφώνου πως διασφαλίζεται ότι αυτή έλαβε χώρα;

Απάντηση: «Ο σταθμάρχης καλεί το μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας, ο μηχανοδηγός του απαντάει εάν ακούει και κατόπιν ο σταθμάρχης πρέπει να αναφέρει το μηχανοδηγό όλα αυτά που θα έγραφε αν του επέδιδε το υπόδειγμα 1001. Στη συνέχεια κατά την σηματοδότηση και αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο μηχανοδηγός είναι υποχρεωμένος να εκφωνήσει αυτά που του ανέφερε ο σταθμάρχης, δηλαδή τον αριθμό του τηλεγραφήματος που του επεδόθη: «Με αριθμό τηλεγραφήματος Χ υπερβαίνω το κόκκινο φωτόσημο εξόδου, κυκλοφορώ επί της γραμμής ανόδου η καθόδου μέχρι το φωτόσημο εισόδου του επόμενου σταθμού». Αυτό το τηλεγράφημα καταγράφεται και μαγνητοφωνείται σε μηχανήματα που βρίσκονται στα κεντρικά της εταιρείας του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 στην Αθήνα. Καταγράφονται όλες οι συνομιλίες και τα αρχεία αυτά διατηρούνται στα κεντρικά της εταιρείας. Όταν έρχεται η αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη στην 1η γραμμή (την γραμμή καθόδου), η αιχμή 118 Β πρέπει να είναι ευθεία για να εισέλθει στο σταθμό της Λάρισας. Όταν ο προορισμός του τρένου είναι προς Αθήνα, να μπαίνει στην ευθεία. Όταν έρχεται αμαξοστοιχία προαστιακου από Θεσσαλονίκη, εισέρχεται μέσω της διαγωνίου 118 Β και 118 Α και 117 Β και 117 Α και 116 και 111. Στην περίπτωση αυτή η αιχμή 118 Β αλλάζει σε διαγώνιο και από τη γραμμή καθόδου εκτρέπεται η κυκλοφορία. Η αιχμή 118 Β βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1500 μέτρα απ’ το σταθμό στην περιοχή Καραγάτση».

Ερώτηση: Ποιος είναι υπεύθυνος για την αλλαγή των αιχμών και πώς διασφαλίζεται ότι αυτή γίνεται πράγματι;

Απάντηση: «Όπως σας ανέφερα, από τα μέσα Νοεμβρίου που παραδόθηκε η σηματοδότηση, παραδόθηκε και ο ηλεκτρικός πίνακας κυκλοφορίας που βρίσκεται στο γραφείο κινήσεως όπου εργάζεται ο σταθμάρχης υπηρεσίας. Ο πίνακας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει ο σταθμάρχης τις αιχμές, άλλοτε χειροκίνητα μέσω των κλειδιών που βρίσκονται πάνω στον πίνακα και άλλοτε με χάραξη. Δηλαδή πατάει δύο μπουτόν ένα από την αριστερή πλευρά του πίνακα και ένα από την δεξιά και όλες οι αιχμές που βρίσκονται μεταξύ των δύο μπουτόν, έρχονται σε μία ευθεία. Κάθε αιχμή στον πίνακα απεικονίζεται με ένα μπουτόν. Όταν γυρίσει η αιχμή, χειροκίνητα και ασφάλισει, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία στον πίνακα κυκλοφορίας και δείχνει την ένδειξη που έδωσε εντολή ο σταθμάρχης. Όταν ασφαλίζει το κλειδί η λυχνία είναι κίτρινη. Όταν παρουσιάζεται πρόβλημα η λυχνία είναι κόκκινη και ο σταθμάρχης δίνει εντολή στον κλειδούχο να πάει να ελέγξει τις αιχμές».

Ερώτηση: Η αμαξοστοιχία 62 από πού ξεκίνησε;

Απάντηση: «Η αμαξοστοιχία 62 ερχόμενη από Αθήνα, αναχώρησε από το σταθμό Παλαιοφαρσαλο στις 22:30 περίπου επι μονής γραμμής καθόδου, δηλαδή αντίθετα στην άλλη γραμμή διότι γινόταν κάποιες εργασίες στη γραμμή ανόδου. Αναχώρησε με υπόδειγμα 1001 μέχρι την 1η αιχμή του σταθμού Λάρισα στην 101. Μέχρι την αιχμή 101 κινήθηκε ανάποδα κι από κει με εντολή του σταθμάρχη στον κλειδούχο, διευθετήθηκε να εισέλθει στη γραμμή ανόδου, όπου και εισήλθε και αφίχθη στο σταθμό τησ Λάρισας στις 23:02 στη γραμμή ανόδου».

Ερώτηση: Τι άλλο συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου και ώρες βραδινές;

Απάντηση: «Στις 22:15 αναχώρησε από το σταθμό των Νέων Πόρων, η αμαξοστοιχία 2597 προαστιακός με κατεύθυνση την Λάρισα. Η διαδρομή αυτή είναι 22 λεπτά. Αναχώρησε και κινήθηκε κανονικά επί της γραμμής καθόδου μέχρι τη Λάρισα. Ο σταθμάρχης για να εισέλθει η 2597, έκανε τοπικό χειρισμό – χειροκίνητα – των διαγωνίων 118 Β και 118 Α και η αμαξοστοιχία εισήλθε στη γραμμή και στάθμευσέ περί ώρα 22:37. Η αμαξοστοιχία 62 όπως προείπα, κινούνταν από τα Παλαιοφάρσαλα στη γραμμή καθόδου. Στην αιχμή 101 υπήρχε κλειδούχος όποιος με εντολή του σταθμάρχη γύρισε το κλειδί 101 και η αμαξοστοιχία εισήλθε κανονικά στη γραμμή ανόδου, δηλαδή την 2η. Αφίχθη στις 23:02 σύμφωνα με το σταθμάρχη και αναχώρησε στις 23:04. Όπως μου μετέφερε ο σταθμάρχης Σαμαράς σε δια ζώσης επικοινωνία μετά το συμβάν, όσο η αμαξοστοιχία ήταν στο σταθμό, με αριθμό τηλεγράφηματος 47, επικοινώνησε με τον μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας 62 και του είπε ότι έχει γραμμή ελεύθερη μέχρι το φωτόσημο είσοδο των Νέων Πόρων, δίχως να του αναφέρει αν κινείται στη γραμμή ανόδου ή καθόδου. Ο μηχανοδηγός ήταν υποχρεωμένος και όφειλε να εκφωνήσει αυτό που του είπε ο σταθμάρχης. Δεν ξέρω αν το έπραξε και εκφώνησε αυτό που του είπε ο σταθμάρχης. Στην περίπτωση που δεν το έπραξε, ο σταθμάρχης έπρεπε να τον ρωτήσει εάν το κατάλαβε και να επακολουθήσει διάλογος για το αν έχει ακούσει την εντολή. Η αμαξοστοιχία ξεκίνησε κανονικά στη γραμμή ανόδου και φτάνοντας στις αιχμές 118 Α και 118 Β που είχαν αφεθεί στη διαγώνιο από την διέλευση της 2557, εξετράπη και εισήλθε στη γραμμή καθόδου. Όταν η αμαξοστοιχια εισήλθε στη γραμμή καθόδου, όπως προκύπτει από ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν βγει στην δημοσιότητα, έγινε ο εξής διάλογος μεταξύ του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού:

Μ: Λάρισα ακούει;

Σ: Ακούει.

Μ: Βασίλη φεύγω;

Σ: Φεύγεις, φεύγεις.

Μ: Καλό βράδυ.

Σ: Καλή συνέχεια.

Ο μηχανοδηγός, σίγουρα αντιλήφθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθόδου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο συγκεκριμένος οδηγός Κουτσούμπας Γεώργιος, απ’ όσο γνωρίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν εργαζόταν στην γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και επανήλθε πρόσφατα.

Ερώτηση: Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

Απάντηση: Θέλω να αναφέρω ότι το «Πρόγραμμα των Σταθμαρχών» του μήνα Φεβρουαρίου 2023 προγραμματίστηκε από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου, στάλθηκε στην Διεύθυνση Κυκλοφορίας προς γνώση του διευθυντή, σε περίπτωση που θέλει να κάνει κάποια αλλαγή και ανακοινώθηκε στο προσωπικό. Τα ωράρια του σταθμού Λάρισας είναι από 06:00 έως 15:00 ο πρωινός σταθμάρχης, από 14:00 έως 23:00 απογευματινός και ο βραδινός σταθμάρχης είναι από τις 22:00 έως τις 07:00.

Ο ΟΣΕ τον Ιούλιο του 2022, προσέλαβε 80 σταθμάρχες. Αυτοι, από 2/8/2022 μέχρι και 23/10/2022, εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και 14 σταθμάρχες, εκ των οποίων οι 13 προσελήφθησαν με δελτίο παροχής υπηρεσιών και ο ένας, ο Σαμαράς Βασίλειος που επέστρεψε από μετάταξη και ορίστηκε σταθμάρχης απ’ το γραφείο προσωπικού, τοποθετήθηκαν στην Λάρισα. Έκαναν πρακτική εκπαίδευση έως τις 23 Ιανουαρίου 2023 και ο Σαμαράς ως επί το πλείστον, εκπαιδευτηκε στο σταθμό της Λάρισας και τους γύρω περιφερειακούς σταθμούς.

Πιστοποιήθηκε με εξετάσεις ικανός ως σταθμάρχης και από τις 26 Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 εργαζόταν νυχτερινός ως ενισχυτικός στο σταθμό της Λάρισας (μαθητεία δίπλα στους σταθμάρχες). Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 ανέλαβε καθήκοντα ως πιστοποιημένος και ικανός από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και ανέλαβε κανονικά τα καθήκοντά του.

Στις 26 Ιανουαρίου 2023 ως προϊστάμενος επιθεώρησης κάλεσα όλους τους νέους σταθμάρχες να τους ενημερώσω εκ νέου για τα καθήκοντά τους και τους τόνισα ότι ιεραρχικά θα είναι πάντα ενισχυτικοί όταν εργάζονται με παλαιότερο σταθμάρχη. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 σταθμάρχης υπηρεσίας στην βάρδια 14:00 έως 23:00 ήταν ο Παυλόπουλος Κωνσταντίνος με ενισχυτικό τον Παναγιώτη Χαμηλό. Ο Σαμαράς Βασίλης είχε ωράριο από 22:00 έως 07:00 και ήταν ο μοναδικός σταθμάρχης στην βραδινή βάρδια. Μεταξύ 22:00 και 23:00, υπήρχαν και υπηρετούσαν ταυτόχρονα τρεις σταθμάρχες, με επικεφαλής τον Παυλόπουλο ως αρχαιότερο την υπηρεσία.

Μετά το συμβάν ενημερώθηκα από τον σταθμάρχη Σαμαρά ότι από την έναρξη της βάρδιας του ώρα 22:00 ήταν μόνος του διότι ούτε ο Παυλόπουλος ούτε ο Χαμηλός βρίσκονταν στο γραφείο του σταθμάρχη. Γνωρίζω επίσης ότι ο κεντρικός σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων Ζήνδρος Γεώργιος έδωσε εντολή στο σταθμάρχη Παυλόπουλο να παραμείνει μέχρι την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και να εξασφαλίσει την άφιξη της αμαξοστοιχίας 62 στη Λάρισα που είχε κάποια λεπτά καθυστέρησης. Αυτό μου το μετέφερε ο ίδιος ο κύριος Ζήνδρος.

Στις 23:44 της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πληροφορήθηκα από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας για το ατύχημα. Πήρα τηλέφωνο τον Σαμαρά στο κινητό του που ήξερα ότι είχε βάρδια μόνος του εκείνη την ώρα και στη συνέχεια μίλησα με τον Παυλόπουλο γνωρίζοντας οτι είχε βάρδια μέχρι τις 23:00. Ο Παυλόπουλος μου απάντησε ότι παρέδωσε κανονικά. Να σημειώσω ότι με βάση το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας, ο Παυλόπουλος είχε πρωινή βάρδια αλλά άλλαξε την βάρδια του και έπρεπε να εργαστεί από τις 14:00 έως τις 23:00. Όταν στη 01:15 συνάντησα τον Σαμαρά, τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος του, ενώ υπήρχε σταθμάρχης μου απάντησε ότι ο Παυλόπουλος παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 21:45 με 21:50.

Τον Παυλόπουλο, τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά δίχως να προσδιορίσει ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν Παυλόπουλος εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχία 2597, ίσως να είχε αποφευχθεί το ατύχημα. Προς επίρρωση όσον κατέθεσα ανωτέρω σας προσκομίζω τα φύλλα παρουσίας σταθμαρχών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2023 και μια έγχρωμη φωτοτυπία του ηλεκτρικού πίνακα κυκλοφορίας που βρίσκεται το γραφείο του σταθμάρχη στον σοδηροδρομικό σταθμό Λάρισας».

Ερώτηση: Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

Απάντηση: «Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω».

