Αποζημίωση 204000 ευρώ σε πρώην σύζυγο για τα οικιακά που έκανε 25 χρόνια!

Άνδρας θα καταβάλλει "συζυγική αποζημίωση" στην πρώην σύζυγό του για οικιακή εργασία που προσέφερε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Ισπανικό δικαστήριο διέταξε έναν άνδρα να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του 204.000 ευρώ σε διάστημα 25 ετών για απλήρωτη οικιακή εργασία που προσέφερε η ίδια κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 1995. Έπειτα από 25 χρόνια, το 2020, η Ιβάν Μοράλ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Ο γάμος του ζευγαριού διέπονταν από καθεστώς διαχωρισμού της περιουσίας, το οποίο όριζε πως ό,τι κέρδιζε το κάθε μέρος ήταν αποκλειστικά δικό του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η σύζυγος να μην έχει καμία πρόσβαση σε κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί τα χρόνια του κοινού βίου του ζευγαριού.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η 48χρονη Ιβάνα Μοράλ είχε αναλάβει όλες τις δουλειές του σπιτιού «αποκλειστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται» ενώ βοηθούσε «συστηματικά» στην οικογενειακή επιχείρηση, όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού.

Στην αγωγή της ζητούσε την αναγνώριση της εν λόγω αποζημίωσης, καθώς η ίδια «στερήθηκε κάθε πιθανή επαγγελματική σταδιοδρομία λόγω της αποκλειστικής αφοσίωσής της στο σπίτι και την οικογένεια», ενώ ο άνδρας, «καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών του γάμου, συσσώρευσε και αύξησε εκθετικά τα περιουσιακά του στοιχεία», χωρίς όμως αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δικών της περιουσιακών στοιχείων.

Η Μάρτα Φουέντες, δικηγόρος της Μοράλ δήλωσε ικανοποιημένη από τη δικαστική απόφαση, διότι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αποτελεί αναγνώριση της εργασίας όλων των γυναικών που βρίσκονται στη σκιά παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικό στήριγμα για το ζευγάρι».

Το ποσό των 204.624,86 προέκυψε από τις αποδοχές που θα λάμβανε η γυναίκα με βάση τον κατώτατο μισθό επί 25 χρόνια.

