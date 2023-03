Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Τέλος Μαρτίου η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με ενισχυμένες εγγυήσεις ασφαλείας

Ο υπουργός Επικρατείας παρουσίασε τα άμεσα μέτρα διερεύνησης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου και για τη διοίκηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Γεραπετρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και τα μέτρα αποκατάστασης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο υπουργός Επικρατείας, μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού, παρουσίασε τα μέχρι τώρα γνωστά πραγματικά περιστατικά, καθώς και τα άμεσα μέτρα διερεύνησης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Τα μέτρα που παρουσίασε ο κ.Γεραπετρίτης εκτείνονται τόσο σε διοικητικό επίπεδο, μέσω της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που ήδη λειτουργεί, όσο και σε ποινικό επίπεδο, μέσω της εξελισσόμενης δικαστικής έρευνας.

Επίσης, περιλαμβάνουν και πιο μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω της στελέχωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο 2023 και της αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας που ήδη παρέχεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες. Ο υπουργός Επικρατείας ανέδειξε στη συνέχεια τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή δρομολογούνται για την ενίσχυση του προσωπικού του ΟΣΕ, καθώς και την πορεία εκτέλεσης και τις ενέργειες επιτάχυνσης παρεμβάσεων για την ηλεκτρονική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών που θα ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο 2023.

Παρουσίασε, τέλος, τα άμεσα μέτρα επανεκκίνησης των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα, από το τέλος Μαρτίου 2023, με ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας, όπως την υποχρεωτική παρουσία δύο σταθμαρχών σε κάθε σταθμό, ακόμη και αν αυτό καταστήσει αναγκαία τη μείωση στον όγκο του μεταφορικού έργου.