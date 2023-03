Αμβούργο: Μακελειό σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά (εικόνες)

"Λουτρό" αίματος από επίθεση ενόπλου σε κέντρο Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε κέντρο Μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Αμβούργο.

Η αστυνομία του Αμβούργου ανακοίνωσε ότι ο δράστης της επίθεσης στο κτίριο της εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά βρίσκεται πιθανότατα μεταξύ των νεκρών.

«Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter και επισημαίνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

Η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στην αστυνομία λίγο μετά τις 21:15 (τοπική ώρα· στις 22:15 ώρα Ελλάδας) και αφορούσε πληροφορίες για πυροβολισμούς σε κτίριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αστυνομικοί που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή έσπευσαν επιτόπου κι άκουσαν άλλον έναν πυροβολισμό καθώς προσέγγιζαν το κτίριο. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν, διευκρινίστηκε.

Σύμφωνα με την Bild, αρχικά εντοπίστηκαν έξι νεκροί· ο έβδομος βρέθηκε από τους αστυνομικούς στον δεύτερο όροφο, σε απόσταση από τα υπόλοιπα θύματα. «Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για τον δράστη, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφυγή του δράστη ή των δραστών της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

??#BREAKING: At least six people dead and several wounded after shooting at a building belonging to Jehovah's Witnesses in #Germany's #Hamburg city. pic.twitter.com/Sm92cIMxsP