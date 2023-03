Κόσμος

Ονδούρα: Νόμιμο πλέον το “χάπι της επόμενης μέρας”

Εκατοντάδες γυναίκες διαδήλωσαν την Τετάρτη σε πόλεις της χώρας με σκοπό να ενταθεί ο αγώνας κατά των γυναικοκτονιών.



Η πώληση του «χαπιού της επόμενης μέρας» είχε επίσης νομιμοποιηθεί στην Ονδούρα επί των ημερών του προέδρου Μανουέλ Σελάγια (2006-2009), του συζύγου της σημερινής αρχηγού του κράτους, όμως απαγορεύθηκε εκ νέου μερικούς μήνες μετά την ανατροπή του με στρατιωτικό πραξικόπημα, τον Οκτώβριο του 2009.

Το διάταγμα υπεγράφη από την κυρία Κάστρο και τον υπουργό Υγείας Μανουέλ Ματέου το βράδυ της Τετάρτης, της διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας: «τιμούμε τον ιστορικό αγώνα της γυναίκας υπογράφοντας (την έγκριση) της ελεύθερης εμπορικής διάθεσης και χρήσης» του αντισυλληπτικού, εξήγησε η πρόεδρος.

Η νομιμοποίηση του «χαπιού της επόμενης μέρας» ήταν προεκλογική υπόσχεση της κυρίας Κάστρο, της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2022 την προεδρία της Ονδούρας, μιας από τις τελευταίες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου παρέμενε εκτός νόμου ως χθες.

Τον Νοέμβριο, επιτράπηκε η χρήση του από θύματα βιασμών.

Τη χρονιά προτού αναλάβει την προεδρία της Ονδούρας η κυρία Κάστρο, το Κογκρέσο της χώρας, όπου η ρωμαιοκαθολική εκκλησία διατηρεί μεγάλη επιρροή, ενέκρινε αναθεώρηση του Συντάγματος για την προάσπισης της δρακόντειας νομοθεσίας εναντίον της άμβλωσης, που απαιτεί να υπάρχει πλειοψηφία τριών τετάρτων στο κοινοβούλιο για να αλλάξει. Οργανώσεις υπεράσπισης των γυναικείων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσέφυγαν έκτοτε επανειλημμένα στη δικαιοσύνη, χωρίς επιτυχία.

Κάθε χρόνο γίνονται στην Ονδούρα από 50.000 ως 80.000 παράνομες αμβλώσεις, υπολόγιζε το 2019 ΜΚΟ.

Εξάλλου, παρότι δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης της κυρίας Κάστρο της να επιτρέψει γάμους προσώπων του ιδίου φύλου, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με οργανώσεις ΛΟΑΤ+ για την κατάρτιση νομοθεσίας που θα εγκρίνει επεμβάσεις αλλαγής φύλου.

Εκατοντάδες γυναίκες διαδήλωσαν την Τετάρτη σε πόλεις της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ιδίως στην Τεγκουσιγκάλπα και στη Σαν Πέδρο Σούλα, προβάλλοντας αιτήματα όπως να διευρυνθούν τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα και να ενταθεί ο αγώνας κατά των γυναικοκτονιών.

