Κορονοϊός: Και οι αρουραίοι μπορούν να κολλήσουν τον ιό

Οι αρουραίοι μπορούν να μολυνθούν από όλες τις γνωστές παραλλαγές του ιού, τωρινές και παλαιότερες, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι αρουραίοι των υπονόμων μπορούν να κολλήσουν κορονοϊό - και με τη σειρά τους πιθανώς να τον μεταδώσουν στους ανθρώπους- αποκαλύπτει μια αμερικανική επιστημονική έρευνα στα τρωκτικά που ζουν στο δημοτικό αποχετευτικό σύστημα και σε άλλα μέρη της Νέας Υόρκης, όπως τα πάρκα. Μάλιστα οι αρουραίοι μπορούν να μολυνθούν από όλες τις γνωστές παραλλαγές του ιού, τωρινές και παλαιότερες (Όμικρον, Άλφα, Δέλτα), σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι αρουραίοι κάνουν γενικά «πάρτι» στη Νέα Υόρκη, όπου εκτιμάται ότι ζουν περίπου οκτώ εκατομμύρια τέτοια τρωκτικά. Η παρουσία τους είναι έντονη και σε πολλές άλλες πόλεις και αστικές αμερικανικές κοινότητες. Οι αρουραίοι αυτοί έχουν ουκ ολίγες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους.

Είχαν προηγηθεί δύο μελέτες, μία στην Ευρώπη (Βέλγιο) και μία στην Ασία (Χονγκ Κονγκ), οι οποίες είχαν βρει ενδείξεις ότι οι αρουραίοι είναι δυνατό να μολυνθούν από τον κορονοϊό. Η νέα μεγαλύτερη αμερικανική έρευνα επιβεβαιώνει ότι αυτό έχει συμβεί με όλες τις παραλλαγές του ιού και συνεχίζει συνεπώς να ισχύει στην περίπτωση της Όμικρον.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Χένρι Γουάν της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μισούρι, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό mBio της Αμερικανικής Εταιρείας Μικροβιολογίας, έστησαν παγίδες σε διάφορα σημεία μέσα και γύρω από τους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Συλλέχθηκαν έτσι και αναλύθηκαν δείγματα από 79 τρωκτικά. Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν 13 αρουραίοι (το 16,5% του συνόλου).

«Τα ευρήματα μας αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 στους πληθυσμούς των αρουραίων για μια πιθανή δευτερογενή μετάδοση του κορονοϊού από τα ζώα αυτά στους ανθρώπους. Γενικά, η έρευνα μας σε αυτό το πεδίο δείχνει ότι τα ζώα μπορούν να παίξουν ρόλο στις πανδημίες των ανθρώπων και είναι σημαντικό να έχουμε καλύτερη κατανόηση αυτού του γεγονότος», δήλωσε ο δρ Γουάν. «Πρέπει να παρακολουθούμε τον κορονοϊό στους αρουραίους για να δούμε αν ο ιός κυκλοφορεί και εξελίσσεται σε νέα στελέχη που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

