Σεισμός στην Τουρκία - ΕΕΣ: Αναχώρησε η 3η ανθρωπιστική αποστολή (εικόνες)

Συνεχίζεται η εκστρατεία αλληλεγγύης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στους σεισμοπαθείς, της Τουρκίας και της Συρίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), απέστειλε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 την 3η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στο Μπελέν της Τουρκίας, προκειμένου να συνδράμει τους χιλιάδες πληγέντες του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα.

Στην αναχώρηση της αποστολής του Ε.Ε.Σ. παρευρέθησαν ο Τούρκος Πρόξενος στην Αθήνα, Erdem Kutlu, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Βίντεο από την αναχώρηση της αποστολής του Ε.Ε.Σ.:

Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. αποστέλλεται στην Τουρκία με τρία (3) φορτηγά και διασωστικό όχημα του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από το εξαίρετο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τους εθελοντές του, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (σκηνές, τρόφιμα μακράς διάρκειας, κουβέρτες υπνόσακους, είδη ατομικής υγιεινής κ.α.). Η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα παραδοθεί απευθείας στις αποθήκες της Τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου στο Μπελέν. Εν συνεχεία, θα διανεμηθεί από την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο στους πολίτες που έχουν τεράστια ανάγκη και στερούνται ακόμα και των βασικών ειδών διαβίωσης.



Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε: «Ο Ε.Ε.Σ αποστέλλει σήμερα την 3η αποστολή στην Τουρκία. Θα συνεχίσουμε να αποστέλλουμε βοήθεια στις σεισμόπληκτες περιοχές έως ότου και το τελευταίο τεμάχιο παραδοθεί στους ανθρώπους που το έχουν τεράστια ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνικό λαό που εμπιστεύεται απόλυτα τον Ε.Ε.Σ. αποστέλλοντας ανθρωπιστικό υλικό απ΄ όλη την Ελλάδα. Να είστε βέβαιοι ότι θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Τόσο το προσωπικό όσο και οι εθελοντές μας κάνουν την απαραίτητη διαλογή, ταξινόμηση, πακετοποίηση και παλετοποίηση ώστε ότι παραδίδουμε να γίνεται με απόλυτα ασφάλεια. Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές και το προσωπικό μας για την τεράστια προσφορά τους.»

Ο Τούρκος Πρόξενος στην Αθήνα, Erdem Kutlu, δήλωσε: «Θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες της Τουρκίας και των τούρκων πολιτών προς τους Έλληνες και τον Ε.Ε.Σ. για τη συγκινητική προσφορά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Ο καλός φίλος φαίνεται σε μία έκτακτη κατάσταση, όπως ο καταστροφικός σεισμός που κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ. και τους εθελοντές για την ιδιαίτερα σημαντική προσφορά τους προς τους πληγέντες της χώρας μας.»

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργος Σταμάτης, δήλωσε: «Για ακόμα μία φορά η αλληλεγγύη του Ε.Ε.Σ. είναι εδώ, έμπρακτη, μαζί με τη βοήθεια που προσφέρουν οι Έλληνες πολίτες για τα θύματα του σεισμού της Τουρκίας. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. και όλους τους εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες που συμβάλλουν στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας και βέβαια τους απλούς πολίτες που από το υστέρημα τους έχουν βοηθήσει στο να ακουφιστούν οι πληγέντες του τραγικού συμβάντος. Ο Ε.Ε.Σ. για ακόμα μία φορά, όπως έπραξε και στην Ουκρανία, δείχνει πόσο σημαντικό είναι να πιστεύει κάνεις στις πανανθρώπινες αξίες του Ερυθρού Σταυρού και γενικότερα στις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης.»

