Γήπεδο μπάσκετ “Γιάννης Αντετοκούνμπο” στην Γκάνα - Ξεκίνησε η κατασκευή (εικόνες)

Το γήπεδο θα πάρει το όνομα αυτό σε συνέχεια πρότασης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια.

«Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου Tema στην Γκάνα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Το γήπεδο θα πάρει το όνομα "Giannis Antetokounmpo" σε συνέχεια πρότασης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια κατά την επίσκεψή του τον Ιανουάριο», προσθέτει.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή γηπέδου??στο Ελληνικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Tema στην Γκάνα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από δωρεά????Κυβέρνησης. Το γήπεδο θα πάρει το όνομα “Giannis Antetokounmpo” σε συνέχεια πρότασης ΥΠΕΞ @NikosDendias κατά την επίσκεψή του τον Ιανουάριο https://t.co/wC0UL4679H pic.twitter.com/5Sn97U50pl — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 10, 2023

Κατά την επίσκεψή του τον Ιανουάριο στο ελληνικό σχολείο, το οποίο στηρίζεται από δωρεές Ελλήνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Γκάνα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με Έλληνες κατοίκους, Γκανέζους επιχειρηματίες και μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

