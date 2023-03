Πολιτική

Στην Αθήνα ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από τις 12 ως τις 14 Μαρτίου, την πρώτη του στο εξωτερικό μετά την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, την Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 10:20 το πρωί, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή Υποδοχής και αμέσως μετά η κατ' ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στις 11:05 θα λάβει χώρα η τελετή παρασημοφόρησης στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών.

Ακολούθως, στις 12:00 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 13:30 θα παρατεθεί επίσημο Γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του κ. Χριστοδουλίδη.

Στις 17:00 είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ στις 18:00 ο κ. Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί το Πολεμικό Μουσείο για την τιμητική εκδήλωση του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 -1959.

Το πρωί ( 08:20) της Τρίτης 14 Μαρτίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και στις 09:00 με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα.

Ακολούθως, στις 09:50 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη και στις 10:25 με τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Δημήτρη Κουτσούμπα.

Αμέσως μετά στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και στις 11:35 με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη.

Τέλος, για τις 13:00 είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

