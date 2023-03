Υγεία - Περιβάλλον

Εγκεφαλικό: Αυξημένος ο κίνδυνος σε όσους έχουν συμπτώματα κατάθλιψης

Όσο περισσότερα τα συμπτώματα τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Είναι επίσης πιθανότερο να εμφανίσουν χειρότερη πορεία ένα μήνα μετά το εγκεφαλικό.

Οι άνθρωποι που έχουν συμπτώματα κατάθλιψης, μπορεί να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού, είτε ισχαιμικού είτε αιμορραγικού, δείχνει μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα. Είναι επίσης πιθανότερο να εμφανίσουν χειρότερη πορεία ένα μήνα μετά το εγκεφαλικό.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με τον δρα Ρόμπερτ Μέρφι του ιρλανδικού Πανεπιστημίου του Γκόλγουεϊ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Neurology" της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, μελέτησαν στοιχεία από 32 χώρες για 26.877 ενήλικες με μέση ηλικία 62 ετών. Από αυτούς περίπου 13.000 είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα αξιολογήθηκε η ψυχική κατάσταση όλων, ιδίως κατά πόσο είχαν κατάθλιψη κατά τους προηγούμενους 12 μήνες από το εγκεφαλικό.

Η μελέτη με την ονομασία INTERSTROKE διαπίστωσε ότι το 18% από όσους είχαν πάθει εγκεφαλικό, είχαν προηγουμένως εκδηλώσει συμπτώματα κατάθλιψης, έναντι μικρότερου ποσοστού 14% όσων δεν είχαν υποστεί εγκεφαλικό. Υπολογίστηκε ότι εκείνοι με προηγηθείσα κατάθλιψη είχαν 46% μεγαλύτερη πιθανότητα εγκεφαλικού.

Όσα περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης είχε κάποιος, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος εγκεφαλικού. Εκείνοι με τρία ή τέσσερα καταθλιπτικά συμπτώματα, είχαν 58% μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού από ό,τι όσοι δεν είχαν καθόλου τέτοια συμπτώματα, ενώ εκείνοι με ένα ή δύο συμπτώματα είχαν 35% μεγαλύτερο κίνδυνο.

"Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι τα συμπτώματα κατάθλιψης μπορούν να έχουν επίπτωση στην ψυχική υγεία, αλλά επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Ο κίνδυνος είναι παρόμοιος ανεξαρτήτως ηλικίας και χώρας", δήλωσε ο δρ Μέρφι.

