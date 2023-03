Πολιτική

Ακάρ για ελληνοτουρκικά: Ελπίζω να βρούμε λύσεις με ειρηνικά μέσα

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, υπογράμμισε πως δεν είναι ηθικός ο αποκλεισμός της χώρας του από το πρόγραμμα των Φ-16.

Λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε στο CNNTurk ότι διεξάγονται θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες με την Ελλάδα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Άνδρέου.

«Τους είπαμε ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου. Υπήρξε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα, μεταφέραμε τη θλίψη μας. Ελπίζουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα με ειρηνικά μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ.

Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι για το θέμα των F-16 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και περιμένουν το ίδιο από τους συμμάχους τους.

«Θέλουμε να επικρατήσει η κοινή λογική. Πρέπει να προσεγγίσουν το πρόβλημα ορθολογικά. Μια ισχυρή Τουρκία σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ», υποστήριξε. Παρατήρησε όμως, ότι το γεγονός ότι τους απέκλεισαν από το πρόγραμμα F-35, δεν είναι ηθικό.

