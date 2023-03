Κοινωνία

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Η ΕΛ.ΑΣ τονίζει πως οι «έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη» ενώ σχηματίζεται και δικογραφία.



Στα ίχνη των δραστών της επίθεσης σε βάρος του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο αντιεξουσιαστές από τα Εξάρχεια.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ τονίζει πως οι «έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη», με τη δικογραφία που σχηματίζεται να αφορά «στα αδικήματα της βίας κατά πολιτικού σώματος και συγκεκριμένα κατά Αρχηγού πολιτικού κόμματος καθώς και της επικίνδυνης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης»

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον ξυλοδαρμό του Γιάνη Βαρουφάκη



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης σε βάρος του Προέδρου της Κ.Ο. και Γραμματέα του ΜέΡΑ25 που έλαβε χώρα βραδινές ώρες χθες στα Εξάρχεια.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά στα αδικήματα της βίας κατά πολιτικού σώματος και συγκεκριμένα κατά Αρχηγού πολιτικού κόμματος καθώς και της επικίνδυνης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η αυτεπάγγελτη προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και συλληφθούν οι δράστες, ενώ για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.