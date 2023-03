Πολιτική

Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για την απόσπαση της Καραγιάννη και την επιστροφή στην ΡΑΣ

Σε υψηλούς τόνους η κόντρα μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή της αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου στη ΡΑΣ από την οποία είχε αποσπαστεί.

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ με αφορμή το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή της αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου Τάνιας Καραγιάννη στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, από την οποία είχε αποσπαστεί και ενταχθεί στις τάξεις του.

Σε αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει πως αιτείται την άρση απόσπασης, καθώς κατανοεί «το δύσκολο έργο που από εδώ και στο εξής θα έχει η Αρχή για τη διαλεύκανση των αιτιών του μοιραίου δυστυχήματος στα Τέμπη και προκειμένου να συνδράμουμε με κάθε τρόπο».

Η ΝΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «μετά τις αποκαλύψεις για απόσπαση της αναπληρώτριας Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και μιας ακόμη υπαλλήλου στο γραφείο του κ. Ραγκούση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ενώ την ίδια στιγμή κατήγγειλε έλλειψη προσωπικού στη ΡΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να άρει την απόσπαση της κας Καραγιάννη, παρότι μέχρι χθες τη δικαιολογούσε. Κατήγγειλε, δηλαδή, κάτι στο οποίο συνέβαλε να συμβεί. Καλοδεχούμενη η απόφαση για άρση της απόσπασης. Αλλά πριν από την εύκολη κριτική και τις δηλώσεις ότι «όλα λειτουργούσαν καλά και χάλασαν επί κυβέρνησης ΝΔ», ας αναλογιστεί τις δικές του ευθύνες για τις χρόνιες παθογένειες και για το αν η ΡΑΣ επιτέλεσε και σε ποιο βαθμό τον εποπτικό της ρόλο. Οι πολίτες ζητούν αλήθειες και όχι υπεκφυγές και υποκρισία».

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΝΔ. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Μετά την εθνική τραγωδία, οι δυο διοικητικοί υπάλληλοι που ήταν νομίμως αποσπασμένοι από την ΡΑΣ στον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησαν οικειοθελώς την άρση της απόσπασής τους προκειμένου να συμβάλλουν στο δύσκολο έργο της διαλεύκανσης των αιτιών του ατυχήματος από την Αρχή. Γνωρίζουμε ότι είναι αδιανόητο στη ΝΔ να κατανοήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε ίδιοι.

Στελέχη της ΝΔ, όπως ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κόμματος Νίκος Ρωμανός βγαίνουν στα ΜΜΕ και εκστομίζουν φράσεις όπως «βαρεθήκαμε να επαναλαμβάνουμε συλλυπητήρια για τους θανόντες». Ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου κα Καραγιάννη, αποφασίζει άρση της απόσπασής της προκειμένου να συνδράμει στη προσπάθεια της ΡΑΣ. Αυτή είναι η διαφορά μας.

ΥΓ. Αναρωτιόμαστε αν εκτός από τοξική προπαγάνδα, αυτές τις ημέρες έχει περάσει από το μυαλό της ηγεσίας της ΝΔ να πράξουν το ίδιο και τα δικά τους αποσπασμένα στελέχη σε δημόσιες συγκοινωνίες.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα μόνο μέρος αποσπασθέντων από Δημόσιες συγκοινωνίες σε υπουργούς της ΝΔ.».

