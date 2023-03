Πολιτική

Ίλιον - Βίτσας: Τον προπηλάκισαν σε συγκέντρωση για τα Τέμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το επεισόδιο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ίλιον.

Θύμα προπηλακισμού από ομάδα ατόμων έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/3) ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας που συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στο Ίλιον.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με τον προπηλακισμό του γραμματέα του Μέρα25, Γιάνη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό ήταν περιορισμένης έκτασης.

Τέσσερα με πέντε άτομα επιχείρησαν να προσεγγίσουν τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Βίτσα με βρισιές, αλλά απομονώθηκαν, και το επεισόδιο έλαβε τέλος.

Ανακοίνωση μετά το περιστατικό εξέδωσε η Πρωτοβουλία Αναρχικών Αγίων Αναργύρων - Καματερού στην οποία αναφέρει:

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της τοπικής συγκέντρωσης και ενώ μόλις είχαν αρχίσει να συγκροτούνται τα μπλοκ και να προσέρχεται κόσμος, εντοπίσαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βίτσα στην κεντρική πλατεία του Ιλίου ως «διαδηλωτή» (sic) για το κρατικό και καπιταλιστικό έγκλημα στα Τέμπη (για το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι συνυπεύθυνη) και με τις ευλογίες της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΕΕΚ και λοιπών αβανταδόρων της σοσιαλδημοκρατίας. Του επιτεθήκαμε και ακολούθησε μια εκτεταμένη σύρραξη και συμπλοκή με δεκάδες οπαδούς του και με την υποστήριξη (σε ορισμένα παραδείγματα και επί του πρακταίου υποστήριξη) των τοπικών οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Όλοι οι σύντροφοι/ισσες είναι καλά παρά την συντριπτική ανισότητα της συμπλοκής

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ώρες

ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πρωτοβουλία Αναρχικών Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο από τους δράστες

Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες (εικόνες)

Βρετανικό Μουσεία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Αξίζει τον κόπο να βρούμε μια λύση