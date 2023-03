Κόσμος

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στην πλατεία Βέντσεσλας της Πράγας συμμετέχοντας σε διαδήλωση υπό το γενικό σύνθημα «Η Δημοκρατία της Τσεχίας εναντίον της φτώχειας».

Ανέμιζαν σημαίες της χώρας και φώναζαν συνθήματα με τα οποία καλούσαν την κυβέρνηση φιλελεύθερων-δεξιάς να παραιτηθεί.

Διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός.

Στο τέλος της συγκέντρωσης, κάποιοι από τους διαδηλωτές πήγαν στο Εθνικό Μουσείο, που βρίσκεται στην πλατεία, κι απαίτησαν η σημαία της Ουκρανίας στο κτίριο να αντικατασταθεί με αυτή της Τσεχίας.

Ανάμεσα στα αιτήματα των διαδηλωτών, που κυκλοφόρησαν επίσης σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι να ληφθούν μέτρα για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας και να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση στην Πράγα θα όφειλε να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο, πρόσθεσαν.

Παρότι τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της βοήθειας στην Ουκρανία, ζήτησαν να είναι ανθρωπιστική και όχι στρατιωτική.

Αντιδιαδηλωτές με σημαίες της Ουκρανίας και του NATO από την άλλη κράταγαν πλακάτ με συνθήματα εναντίον του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή