Μήνυσε τρεις γυναίκες γιατί βοήθησαν την πρώην σύντροφό του να κάνει άμβλωση

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, όποιος βοηθά μια γυναίκα να κάνει άμβλωση μπορεί να διωχθεί για ανθρωποκτονία.



Ένας άνδρας στο Τέξας, κατέθεσε μήνυση κατά τριών γυναικών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έδωσαν στην πρώην κοπέλα του χάπια άμβλωσης για να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

Στο Τέξας η άμβλωση είναι πλέον παράνομη ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες οι αγωγές φαίνεται να είναι οι πρώτες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε πέρσι τον Ιούνιο την απόφαση Roe v. Wade, δυναμιτίζοντας το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ανατρέποντας ένα δεδικασμένο 50 ετών. Και οι αγωγές αυτές στρέφονται ενάντια στα χάπια διακοπής κύησης που έχουν γίνει κρίσιμης σημασίας για την πρόσβαση στην άμβλωση στη χώρα.

Στην μήνυση, που κατατέθηκε την Πέμπτη, υπογραμμίζεται ότι όποιος βοηθά μια γυναίκα να κάνει άμβλωση μπορεί να διωχθεί για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας. Ο ενάγων, ο Μάρκους Σίλβα, ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγός του έμεινε έγκυος τον Ιούλιο του 2022, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένοι, και του απέκρυψε την εγκυμοσύνη της.

Ο Σίλβα κατηγορεί τρεις γυναίκες ότι βοήθησαν την πρώην σύντροφό του να κάνει άμβλωση, δίνοντάς της το αποκαλούμενο και "χάπι της επόμενης μέρας" και ο ίδιος λέει ότι βασίζεται σε προσωπικά μηνύματα που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι γυναίκες. Στα μηνύματα κειμένου, τα οποία φαίνεται να είναι σε φιλικό τόνο, δύο από αυτές τις γυναίκες εξηγούν στην πρώην κοπέλα του Μάρκους Σίλβα πώς να προμηθευτεί αυτά τα χάπια. Η τρίτη γυναίκα που αναφέρεται θα αναλάμβανε την ευθύνη για την παράδοση των χαπιών, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα.

Ο ενάγων σκοπεύει μάλιστα να μηνύσει τον κατασκευαστή των χαπιών για την άμβλωση που χρησιμοποίησε η πρώην σύζυγός του, αν αυτός ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την μήνυση. Η πρώην σύντροφος του Μάρκους Σίλβα, ωστόσο, δεν διώκεται.

Τα χάπια για την άμβλωση βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης για την πρόσβαση στην άμβλωση στις ΗΠΑ, όπου το 54% των αμβλώσεων που πραγματοποιούνται είναι φαρμακευτικές.

Αυτά τα χάπια θεωρούνται απαραίτητα για τους υπερασπιστές αυτού του δικαιώματος. Οι γυναίκες σε 15 αμερικανικές Πολιτείες όπου η άμβλωση είναι παράνομη μπορούν να ταξιδέψουν σε γειτονικές Πολιτείες για να λάβουν τα χάπια, μια διαδικασία απλούστερη από μια χειρουργική επέμβαση.

Για τους ίδιους λόγους, οι πολέμιοι των αμβλώσεων θέλουν να τα απαγορεύσουν με κάθε κόστος. Ο Μάρκους Σίλβα εκπροσωπείται επίσης από έναν τοπικό Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο αξιωματούχο και από τον συντηρητικό δικηγόρο Τζόναθαν Μίτσελ, αρχιτέκτονα του πρόσφατου πολύ περιοριστικού νόμου του Τέξας για τις αμβλώσεις.

Ένας συντηρητικός δικαστής του Τέξας αναμένεται επίσης να αποφασίσει σύντομα για την έγκριση που χορηγήθηκε στο χάπι για την άμβλωση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Μια πολυαναμενόμενη απόφαση, καθώς αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαγόρευση αυτών των χαπιών σε όλες τις ΗΠΑ.

