Οικονομία

Ουκρανικά σιτηρά - Ακάρ: Η συμφωνία για την εξαγωγή τους θα παραταθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εφαρμογή της συμφωνίας παρατάθηκε για 120 ημέρες τον Νοέμβριο και θα ανανεωθεί στις 18 Μαρτίου, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά.



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως η συμφωνία που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας θα παραταθεί πέραν της 18ης Μαρτίου, οπότε και λήγει η εφαρμογή της.

Η πρωτοβουλία (The Black Sea Grain Initiative) που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ, αλλά και της Τουρκίας τον περασμένο Ιούλιο, είχε ως στόχο την αποτροπή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, μέσω της ασφαλούς εξαγωγής σιτηρών από τρία ουκρανικά λιμάνια, καθώς οι εξαγωγές εμποδίζονταν από τη ρωσική εισβολή.

Η εφαρμογή της συμφωνίας παρατάθηκε για 120 ημέρες τον Νοέμβριο και θα ανανεωθεί στις 18 Μαρτίου, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά.

Ωστόσο, η Μόσχα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα συμφωνήσει στην παράταση της συμφωνίας, μόνο στην περίπτωση άρσης των περιορισμών που επηρεάζουν τις δικές της εξαγωγές.

Η Τουρκία έχει προηγούμενα δηλώσει ότι εργάζεται σκληρά για την παράταση εφαρμογής της συμφωνίας. “Σε ξεχωριστές συνομιλίες με τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, βλέπουμε ότι οι δύο πλευρές προσεγγίζουν θετικά τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες για την παράτασή της θα ολοκληρωθούν θετικά”, δήλωσε ο Ακάρ σε μία συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

“Έχουμε τη γνώμη ότι η διάρκεια εφαρμογής της συμφωνίας θα παραταθεί στις 18 Μαρτίου”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία δεν έχουν στοχοθετηθεί άμεσα από τη Δύση, αλλά η Μόσχα δηλώνει ότι η κυρώσεις που εφαρμόζονται σε βάρος της για τις καταβολές χρημάτων, αλλά και ο τομέας της ασφάλισης των μεταφορών, εμποδίζουν την ικανότητά της να εξάγει τα δικά της σιτηρά, αλλά και τα ρωσικά λιπάσματα.

Η Ρωσία έχει παραπονεθεί ότι τα ουκρανικά σιτηρά που εξάγονται στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας πηγαίνουν στις πλούσιες χώρες.

Τόσο η Ουκρανία, όσο και η Ρωσία έχουν ηγετική θέση στις εξαγωγές σιτηρών και λιπασμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.