Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ποινική δίωξη στον 17χρονο

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί αύριο σε ανακριτή ανηλίκων για την επίθεση στο Γιάνη Βαρουφάκη.

Της Λίας Κοντοπούλου



Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 17χρονου που εμπλέκεται στην επίθεση και τον τραυματισμό του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η δίωξη η οποία στρέφεται και κατά παντός υπευθύνου που συμμετείχε στην επίθεση αφορά τα αδικήματα:

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακουργημα)

συμμορία (κακουργημα )

παράνομη βία (πλημμέλημα) και

παράνομη οπλοφορία (πλημμέλημα)

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί αύριο σε ανακριτή ανηλίκων.

