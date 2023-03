Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Reuters: Εφικτή η επιστροφή τους στην Ελλάδα

Η εκστρατεία Parthenon Project, που υποστηρίζεται από βρετανούς πολιτικούς διαφόρων παρατάξεων, τάσσεται υπέρ της ιδέας τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επιστραφούν στην Ελλάδα.

Η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα είναι εφικτή ακόμα κι αν τα μέρη δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το σε ποιον ανήκουν, κρίνει σήμερα βρετανική πρωτοβουλία που καταβάλλει προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση της Ελλάδας παροτρύνει τελευταία και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα μουσείων του Βατικανού, που συμφώνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα να επιστρέψουν στην Ελλάδα θραύσματα ηλικίας 2.500 ετών από τον Παρθενώνα. Η Αθήνα και το Λονδίνο διεξάγουν συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που βρίσκονται στην κατοχή του Βρετανικού Μουσείου.

Η ελληνική πλευρά έχει καλέσει επανειλημμένα να υπάρξει μόνιμη επιστροφή τους. Είχαν αφαιρεθεί από την Ακρόπολη από τον βρετανό διπλωμάτη λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ήταν πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ η Ελλάδα τελούσε υπό οθωμανικό ζυγό.

Η εκστρατεία Parthenon Project, που υποστηρίζεται από βρετανούς πολιτικούς διαφόρων παρατάξεων, τάσσεται υπέρ της ιδέας τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επιστραφούν στην Ελλάδα, δυνάμει διμερούς μακροπρόθεσμης συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας, μεταδίδει το Reuters .

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το σχέδιο, το οποίο έχει συζητηθεί με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όζμπορν -τον άλλοτε υπουργό Οικονομικών των Τόρις- προβλέπει ότι θα αρχίσει εναλλαγή εκθέσεων ελληνικών αριστουργημάτων στο Βρετανικό Μουσείο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν έχουν βγει ποτέ από την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία Parthenon Project προθέτει πως η συμφωνία θα βασιστεί στην «αποδοχή και από τα δύο μέρη πως αυτή η (...) πολιτιστική συνεργασία είναι δυνατή παρά την απουσία κοινής θέσης για το σε ποιον ανήκει η συλλογή (των Γλυπτών) του Παρθενώνα», αναφέρει το Reuters.

Η ρύθμιση αυτή θα παρέκαμπτε την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας στη Βρετανία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κ. Όζμπορν έχει υποβαθμίσει πάντως την προοπτική μόνιμης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, επικαλούμενος τα νομικά εμπόδια που θα έπρεπε να ξεπεραστούν, τάσσεται μάλλον υπέρ μιας ρύθμισης που θα επέτρεπε να εκτίθενται εκ περιτροπής στο Λονδίνο και στην Αθήνα.

