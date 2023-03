Κόσμος

ΒΒC - Λίνεκερ: Θύελλα αντιδράσεων για την απομάκρυνση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το βρετανικό δίκτυο ανέστειλε την συνεργασία του με τον πρώην ποδοσφαιριστή, παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής Match Of The Day.

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι δήλωσε χθες Σάββατο ότι δεν θα παραιτηθεί, παρά την θύελλα αντιδράσεων για την αναστολή της συνεργασίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας με τον διάσημο παρουσιαστή του Γκάρι Λίνεκερ, εξαιτίας επικριτικής για την βρετανική κυβέρνηση ανάρτησής του στο Twitter, και τα προβλήματα που προκάλεσε στις αθλητικές εκπομπές του βρετανικού οπτικοακουστικού ομίλου.



"Όλοι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα", δήλωσε ο Ντέιβι σε συνέντευξή του στο BBC.



Το βρετανικό δίκτυο ανέστειλε την Παρασκευή τη συνεργασία του με τον Γκάρι Λίνεκερ, πρώην ποδοσφαιριστή, παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής Match Of The Day, αφού κατηγόρησε την βρετανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική της εποχής των Ναζί για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η αναστολή της συνεργασίας του δικτύου με τον πρώτης τάξεως παρουσιαστή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο αθλητικό πρόγραμμα του BBC στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.



Σχολιαστές εκπομπών ποδοσφαίρου, όπως οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Αγγλίας Ίαν Ράιτ και Άλαν Σίρερ, αποφάσισαν να αποσυρθούν από τα προγράμματά τους σε ένδειξη "αλληλεγγύης".

Το Match Of The Day, κάτι σαν θεσμός στη Βρετανία, όπου η εκπομπή αυτή μεταδίδεται από το 1964, μεταδόθηκε χθες για πρώτη φορά χωρίς παρουσιαστή ή σχολιαστή, στο πλαίσιο συντομευμένου προγράμματος 20 λεπτών με τα κυριότερα στιγμιότυπα από έξι αγώνες στην αγγλική Premier League.



Οι εκπομπές Football Focus και Final Score αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην κάλυψη του Radio 5Live.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο παραίτησής του, ο Ντέιβι απάντησε: "Απολύτως όχι", σημειώνοντας ότι ανυπομονεί "να επιλυθεί αυτή η κατάσταση". "Για να είμαι ξεκάθαρος, επιτυχία θα ήταν όπως το βλέπω εγώ να επιστρέψει ο Γκάρι στον αέρα και μαζί να προσφέρουμε στο κοινό διεθνή αθλητική κάλυψη", πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι "λυπάται που δεν μπορέσαμε να το προσφέρουμε αυτό σήμερα".

Οι δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος μοιράζεται τακτικά τις προοδευτικές του απόψεις με τους 8,8 εκατομμύρια ακολούθους του, προκάλεσαν πολεμική, με φόντο την ένταση για τα ζητήματα της μετανάστευσης και τις επικρίσεις από τη βρετανική δεξιά στο δημόσιο δίκτυο για έλλειψη αμεροληψίας. Το BBC είχε αρχικά δηλώσει ότι θα "μιλήσει" με τον παρουσιαστή.

Την Παρασκευή το δίκτυο εν τέλει "αποφάσισε ότι ο (Γκάρι Λίνεκερ) θα αποσυρθεί από την παρουσίαση του Match Of The Day έως ότου να κάνουμε σαφή συμφωνία μαζί του για την χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης". Αίτηση υποστήριξης του Λίνεκερ στο Διαδίκτυο ξεπερνούσε χθες, Σάββατο, το πρωί τις 190.000 υπογραφές, ενώ το hashtag #BoycottBBC είναι πολύ δημοφιλές στο Twitter.

Από πολιτικής πλευράς, η απόφαση του βρετανικού δικτύου καταδικάστηκε από πολλές φυσιογνωμίες, από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα ως την πρωθυπουργό της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, η οποία η θέση του BBC στερείται οποιασδήποτε υπεράσπισης. Θέτει, σύμφωνα με την ίδια, "σε κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης απέναντι στην πολιτική πίεση".

Ειδήσεις σήμερα:

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Ποινική δίωξη στον 17χρονο

Λέσβος – “Γιαγιάδες της Συκαμνιάς”: Πέθανε η Αιμιλία Καμβύση

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας